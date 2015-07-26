Макеев не сыграл с «Краснодаром» из-за травмы

Главный тренер московского "Спартака" Дмитрий Аленичев рассказал, что защитник команды Евгений Макеев не сыграл в воскресном матче второго тура РФПЛ против "Краснодара" (1:0) из-за повреждения. По словам специалиста, футболист на предыгровой тренировке показал, что не готов выйти на поле, сообщает "Спорт-Экспресс".





Напомним, что некоторые СМИ сообщали о трансфере Макеева в "Анжи" или "Кубань". "Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!