Макеев не сыграл с «Краснодаром» из-за травмы

Главный тренер московского "Спартака" Дмитрий Аленичев рассказал, что защитник команды Евгений Макеев не сыграл в воскресном матче второго тура РФПЛ против "Краснодара" (1:0) из-за повреждения. По словам специалиста, футболист на предыгровой тренировке показал, что не готов выйти на поле, сообщает "Спорт-Экспресс".
Напомним, что некоторые СМИ сообщали о трансфере Макеева в "Анжи" или "Кубань".
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Источник: «Спорт-Экспресс»