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    Макеев не сыграл с «Краснодаром» из-за травмы

    Главный тренер московского "Спартака" Дмитрий Аленичев рассказал, что защитник команды Евгений Макеев не сыграл в воскресном матче второго тура РФПЛ против "Краснодара" (1:0) из-за повреждения. По словам специалиста, футболист на предыгровой тренировке показал, что не готов выйти на поле, сообщает "Спорт-Экспресс".
    Напомним, что некоторые СМИ сообщали о трансфере Макеева в "Анжи" или "Кубань".

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.07.2015 23:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +593

      112910415 27 июля 2015, 06:30

      рано его списывать

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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 июля 2015, 01:15

      И Слава Богу.

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