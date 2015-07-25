Навас: «От меня в «Рубине» отказались»

Защитник «Ростова» Сесар Навас рассказал о том, почему не остался в «Рубине». В Казани испанец отыграл шесть лет, после чего на правах свободного агента перебрался в «Ростов».

«Я хотел закончить карьеру в «Рубине», все-таки отыграл в Казани шесть лет. Ждал каких-нибудь предложений от руководства, но их не поступило. А потом почему-то начали врать, что я отказался продлевать контракт.

Поймите, болельщики и команда ко мне относились очень хорошо, а вот руководство – отвратительно. От меня просто-напросто отказались.

В 2013 году я перестал быть счастливым в «Рубине». Это случилось из-за генерального директор клуба Андрея Громова. Можно сказать, что из-за этого человека, в итоге, и покинул «Рубин» - рассказал Навас «Советскому спорту».