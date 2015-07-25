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    Навас: «От меня в «Рубине» отказались»

    Защитник «Ростова» Сесар Навас рассказал о том, почему не остался в «Рубине». В Казани испанец отыграл шесть лет, после чего на правах свободного агента перебрался в «Ростов».

    «Я хотел закончить карьеру в «Рубине», все-таки отыграл в Казани шесть лет. Ждал каких-нибудь предложений от руководства, но их не поступило. А потом почему-то начали врать, что я отказался продлевать контракт.
    Поймите, болельщики и команда ко мне относились очень хорошо, а вот руководство – отвратительно. От меня просто-напросто отказались.
    В 2013 году я перестал быть счастливым в «Рубине». Это случилось из-за генерального директор клуба Андрея Громова. Можно сказать, что из-за этого человека, в итоге, и покинул «Рубин» - рассказал Навас «Советскому спорту».
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    Источник: «Советский спорт»

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    25.07.2015 12:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +283

      nahan 26 июля 2015, 15:19

      Навас принял правильное решение.

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 26 июля 2015, 08:52

      Мда.,когда же Громова "покинут" из Рубина?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +533

      Levadia 25 июля 2015, 13:03

      Дело ясное,дело тонкое!

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