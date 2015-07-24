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    • Вероятность избрания Мутко на пост президента РФС близка к ста процентам

    Вероятность избрания Мутко на пост президента РФС близка к ста процентам

    Сотрудник юридического отдела Российского футбольного союза Денис Рогачев сообщил ТАСС, что участие в выборах президента организации примут всего лишь два человека. Это нынешний Минстр спорта РФ Виталий Мутко, который планирует совмещать две должности, и депутат Государственной думы Игорь Лебедев, сын Владимира Жириновского.
    Мутко выдвинули на выбора 40 организаций-членов РФС, Лебедева же — всего лишь две. Это значит, что итоги голосования 2-го сентября будут иметь примерно именно такую пропорцию.

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    Источник: ТАСС

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    24.07.2015 18:39
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    Комментарии (20)
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    dsp_vl
    1437766303
    А как-же Активный гражданин. Там сейчас все выбирают и голосуют.
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    skainet
    1437767203
    мутко опять чё нить замутит )))
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    Самовлюблённый Конь
    1437779635
    жулики выбирают главного жулика, чтоб ещё лучше жульничать...
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    The Frei
    1437785302
    Да какая разница кто президент рфс, русский человек по натуре продажная сволочь.
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    cska plus
    1437794039
    и так у нас с футболом проблемы, теперь будут супер проблемы!
    Ответить
    nahan
    1437797866
    Какие могут быть сомнения .
    Ответить
    Deadman112
    1437801688
    Думаю будет норм
    Ответить
    Vladimir 808
    1437802582
    Он уже рулит, как президент РФС.
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    sir_Alex
    1437807800
    Вероятность его избрания уже превысила 100%!
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    ologreds
    1694997552
    numo436627
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