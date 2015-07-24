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    Кержаков надеется сыграть на ЧМ-2018

    Нападающий сборной России Александр Кержаков рассказал общественности, какие задачи стоят перед ним на субботней предварительной жеребьевке Чемпионата мира — 2018. Также футболист выразил надежду принять участие в турнире.
    «Во время жеребьёвки моя ответственность — Европа. Ничего сложного нет. Артистам, которые будут выступать, сложнее, а нам нужно только выйти и вытащить шары с названием стран-участников. Знаю, что у меня будут три группы. Остаётся ли у меня цель принять участие в ЧМ-2018? Да, конечно! Это грандиозное событие, которого достойна наша страна. Я рад, что России выпала такая честь. На месяц наша страна станет центром мирового футбола», - цитирует Кержакова «Чемпионат.ком».
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    Источник: Чемпионат.ком

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    24.07.2015 17:20
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +67

      Andrejka 24 июля 2015, 22:22

      Ну если быть честным то Керж и Арш как не крути лучшие игроки России за много лет, отдать должное и взять в качетве туриста, авось пригодится даж.

      0
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 24 июля 2015, 21:59

      а кто кроме него?
      никого!
      не кокоша же.

      1
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      Рейтинг: +223

      DXTK 24 июля 2015, 19:58

      Цель: А. Кержаков будет играть в сборной до 42 лет, как Роже Мила. Естественно что никому он не уступит место, потому что оно уже куплено им. По этому надеюсь он пошутил, а я над этой шуткой как бы посмеялся.

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 24 июля 2015, 19:14

      юморист))))))))

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      Рейтинг: +14

      Sutura 24 июля 2015, 19:10

      Надежда умирает последней(

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      Рейтинг: +283

      nahan 24 июля 2015, 19:04

      Как раз его-то и не хватало...

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      Рейтинг: +593

      112910415 24 июля 2015, 18:38

      разве в чиновники он не ушёл?

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      Рейтинг: +72

      кони-рулят > 112910415 24 июля 2015, 22:19

      он будет играющий чиновник)))

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 24 июля 2015, 18:31

      Ничего тебе, Саша, уже не светит! Ты свое отыграл и "профукал"!

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      Рейтинг: +1707

      kkomov > Serjoga 24 июля 2015, 22:00

      всем бы так профукать!

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      Рейтинг: +6295

      порт 24 июля 2015, 17:47

      В шашки, в Чапаева.

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