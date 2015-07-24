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    Кержаков надеется сыграть на ЧМ-2018

    Нападающий сборной России Александр Кержаков рассказал общественности, какие задачи стоят перед ним на субботней предварительной жеребьевке Чемпионата мира — 2018. Также футболист выразил надежду принять участие в турнире.
    «Во время жеребьeвки моя ответственность — Европа. Ничего сложного нет. Артистам, которые будут выступать, сложнее, а нам нужно только выйти и вытащить шары с названием стран-участников. Знаю, что у меня будут три группы. Остаeтся ли у меня цель принять участие в ЧМ-2018? Да, конечно! Это грандиозное событие, которого достойна наша страна. Я рад, что России выпала такая честь. На месяц наша страна станет центром мирового футбола», – цитирует Кержакова «Чемпионат.ком».
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    Источник: Чемпионат.ком

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    24.07.2015 17:20
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    Комментарии (12)
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    порт
    1437749245
    В шашки, в Чапаева.
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    Serjoga
    1437751874
    Ничего тебе, Саша, уже не светит! Ты свое отыграл и "профукал"!
    Ответить
    112910415
    1437752324
    разве в чиновники он не ушёл?
    Ответить
    nahan
    1437753840
    Как раз его-то и не хватало...
    Ответить
    Sutura
    1437754200
    Надежда умирает последней(
    Ответить
    REDWHITE_
    1437754445
    юморист))))))))
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    DXTK
    1437757082
    Цель: А. Кержаков будет играть в сборной до 42 лет, как Роже Мила. Естественно что никому он не уступит место, потому что оно уже куплено им. По этому надеюсь он пошутил, а я над этой шуткой как бы посмеялся.
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    kkomov
    1437764368
    а кто кроме него? никого! не кокоша же.
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    Andrejka
    1437765728
    Ну если быть честным то Керж и Арш как не крути лучшие игроки России за много лет, отдать должное и взять в качетве туриста, авось пригодится даж.
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    ologreds
    1694997551
    numo436623
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