Кержаков надеется сыграть на ЧМ-2018

Нападающий сборной России Александр Кержаков рассказал общественности, какие задачи стоят перед ним на субботней предварительной жеребьевке Чемпионата мира — 2018. Также футболист выразил надежду принять участие в турнире.

«Во время жеребьeвки моя ответственность — Европа. Ничего сложного нет. Артистам, которые будут выступать, сложнее, а нам нужно только выйти и вытащить шары с названием стран-участников. Знаю, что у меня будут три группы. Остаeтся ли у меня цель принять участие в ЧМ-2018? Да, конечно! Это грандиозное событие, которого достойна наша страна. Я рад, что России выпала такая честь. На месяц наша страна станет центром мирового футбола», – цитирует Кержакова «Чемпионат.ком».

