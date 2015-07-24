«Бомбардир»: видеообзоры в онлайнах, популярные комментарии и другие новинки недели

Прошла неделя с момента запуска «Бомбардира» с новым дизайном, и мы хотим поделиться с вами некоторыми успехами.

1. Онлайны матчей. Добавили комментарии, обновили шрифты, вернули флаги стран (следите за лимитом, друзья!). С нового тура во всех матчах РФПЛ каждый опасный эпизод, гол, удаление или интервью будет сопровождаться видеофрагментом этого момента. А после матча в онлайне будет опубликован полный видеообзор игры. На примере прошедшего матча 1-го тура «Зенит» – «Динамо» вы можете увидеть, каким будет каждый онлайн чемпионата России на «Бомбардире». Конечно, видео к нам будут поступать с некоторой задержкой, и ведущим текстовых трансляций нужно какое-то время, чтобы привыкнуть к новой системы работы, но просим вас отнестись с пониманием к возможным заминкам.

2. У некоторых онлайнов на главной странице сайта вы видите иконки камеры. Если она стоит, значит к этому матчу доступна видеотрансляция (вкладка «видео» на странице онлайна). Да, она платная, но никто вас не заставляет ее покупать. Поэтому, друзья, не стоит так сильно переживать в комментариях, что вам что-то навязывают:) Кто хочет смотреть футбол в хорошем качестве, тот приобретает трансляцию. Кому достаточно нашей текстовой трансляции и новых видеообзоров – без проблем, все это в свободном доступе на страницах «Бомбардира».

4. Отрегулировали сортировку популярных комментариев. Теперь, нажав на «популярные», вы увидите самые рейтинговые комментарии к выбранной новости или статье.

5. Избавились от большого количества багов, которые усложняли доступ к сайту. Тем не менее некоторые пользователи до сих пишут, что не могу попасть на главную страницу или в материалы. Если это так, то большая просьба отписываться об ошибках доступа вот здесь . Указывайте в комментарии браузеры, через которые вы пытаетесь зайти, выдает ли сайт какую-то ошибку, используете ли вы прокси-серверы и ваш внешний ip (если его знаете).

6. За прошедшую неделю посещаемость «Бомбардира» выросла в два раза! Это значит, что мы на правильном пути. Спасибо вам, что вы нас читаете.

Друзья, мы будем продолжать работать над дизайном и мобильной версией проекта. Еще очень многое предстоит сделать. В том числе доработать профили команд, игроков, персон, страницы турниров и статистики. И, конечно, ваши пользовательские профили. Мы по-прежнему просим вас не оставаться в стороне от нашей работы, отписывайтесь в комментариях, чего вам не хватает, что вам не нравится, или что у вас не работает. Вместе мы обязательно доведем этот сайт до совершенства!