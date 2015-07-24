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«Бомбардир»: видеообзоры в онлайнах, популярные комментарии и другие новинки недели

24 июля 2015, 14:31
220

Прошла неделя с момента запуска «Бомбардира» с новым дизайном, и мы хотим поделиться с вами некоторыми успехами.

1. Онлайны матчей. Добавили комментарии, обновили шрифты, вернули флаги стран (следите за лимитом, друзья!). С нового тура во всех матчах РФПЛ каждый опасный эпизод, гол, удаление или интервью будет сопровождаться видеофрагментом этого момента. А после матча в онлайне будет опубликован полный видеообзор игры. На примере прошедшего матча 1-го тура «Зенит» – «Динамо» вы можете увидеть, каким будет каждый онлайн чемпионата России на «Бомбардире». Конечно, видео к нам будут поступать с некоторой задержкой, и ведущим текстовых трансляций нужно какое-то время, чтобы привыкнуть к новой системы работы, но просим вас отнестись с пониманием к возможным заминкам.
2. У некоторых онлайнов на главной странице сайта вы видите иконки камеры. Если она стоит, значит к этому матчу доступна видеотрансляция (вкладка «видео» на странице онлайна). Да, она платная, но никто вас не заставляет ее покупать. Поэтому, друзья, не стоит так сильно переживать в комментариях, что вам что-то навязывают:) Кто хочет смотреть футбол в хорошем качестве, тот приобретает трансляцию. Кому достаточно нашей текстовой трансляции и новых видеообзоров – без проблем, все это в свободном доступе на страницах «Бомбардира».
3. Вернули полную работоспособность страницам «Все новости» и «Все статьи». Забудьте об ошибке «Материал не найдет» или переброске на старый дизайн!
4. Отрегулировали сортировку популярных комментариев. Теперь, нажав на «популярные», вы увидите самые рейтинговые комментарии к выбранной новости или статье.
5. Избавились от большого количества багов, которые усложняли доступ к сайту. Тем не менее некоторые пользователи до сих пишут, что не могу попасть на главную страницу или в материалы. Если это так, то большая просьба отписываться об ошибках доступа вот здесь. Указывайте в комментарии браузеры, через которые вы пытаетесь зайти, выдает ли сайт какую-то ошибку, используете ли вы прокси-серверы и ваш внешний ip (если его знаете).
6. За прошедшую неделю посещаемость «Бомбардира» выросла в два раза! Это значит, что мы на правильном пути. Спасибо вам, что вы нас читаете.
Друзья, мы будем продолжать работать над дизайном и мобильной версией проекта. Еще очень многое предстоит сделать. В том числе доработать профили команд, игроков, персон, страницы турниров и статистики. И, конечно, ваши пользовательские профили. Мы по-прежнему просим вас не оставаться в стороне от нашей работы, отписывайтесь в комментариях, чего вам не хватает, что вам не нравится, или что у вас не работает. Вместе мы обязательно доведем этот сайт до совершенства!

Источник: Бомбардир.ру
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Комментарии (220)
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Павлюченко 13
1437744809
7) Научились врать, даже половины не сделали из того, что тут написали!
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Venezuela
1437755658
Верните блоги и вход в профили через комментарии. 6. Не знаю, что там выросло, а 5-10 комментариев к каждой новости пугают.
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EVM
1437758641
Почему невозможно отредактировать или удалить свой комментарий? На соккере эти функции были, и это было очень удобно. Вход в профиль(и в свой и чужой) через комментарии, тоже нужно вернуть.
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Sokrates10
1437900524
На главной странице сайта предлагаю поставить счетчик количества находящихся одновременно посетителей на сайте и сколько заредились на сайте(на пример- Нас вместе: 4 122 711).
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Ba2
1438128292
Отключил адблок - сразу полезла реклама! И какая! s017.radikal.*ru/i427/1507/19/c5dc8675fa99.*jpg (удалить звёздочки для просмотра). На футбольном ресурсе - про увеличение ч*лена! Это ж надо до такого докатиться. На соккере, конечно, много рекламы было тоже, но такой похабщины - нет. Что дальше? Реклама фaллоимитаторов, ceксшопов, сайтов интимных услуг? Помойка, а не футбольный сайт.
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Харченко
1438215712
Ronaldinhо 29.07.2015 19:43 все глоры челси глиcты, я ваших матерей и сестер в рот Этот комментарий я скопировал на соккере. Он нормальный? За мой ответ ему я получил красную карточку, а это чмо продолжает комментировать. Это правильно?
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smolnikovaa
1438225739
Онлайн это просто супер!
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REDWHITE_
1438235576
Очень странное оформление главной страницы на ФБ. С игроками из ТОП-клубов Европы, фигурирует игрок из средненького зенита. Очень прошу Вас, не смешите людей. P.S. Можно сделать вывод, за кого болеют сотрудники нового портала. Это уже было на соккере, когда "болельщиков" зенита за грязь и мат не банили, а адекватный болельщиков ДРУГИХ клубов, наказывали за легкий троллинг. Очень хочу надеяться, что ошибся.
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Rassal95
1438263878
Соккер лучше был
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Alex-96
1438279903
Подскажите на каком сайте зарегистрироваться? После классного соккера вы устроили полный шлак.
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