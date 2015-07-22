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«Уотфорд» объявил о переходе Хурадо из «Спартака»

22 июля 2015, 18:36
10

Полузащитник Хосе Хурадо перешел из московского "Спартака" в "Уотфорд", сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.

Соглашение с 29-летним испанцем рассчитано на три года. Ранее сообщалось, что инициатором перехода Хурадо в "Уотфорд" был новый главный тренер "шершней" испанец Кике Санчес Флорес, работавший с полузащитником в мадридском "Атлетико".
Выступая за "Спартак", Хурадо провел 77 матчей и забил 14 мячей. "Уотфорд" по итогам сезона-2014/15 завоевал путевку в Премьер-лигу.

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Источник: ФК «Уотфорд»
Англия. Премьер-лига Англия Уотфорд Хурадо Хосе Мануэль
Комментарии (10)
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112910415
1437581005
такова жизнь
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Payet
1437582225
Глядишь кубок в Англии завоюет, как ни как из Спартака уходит )
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СМЕРШiРУ
1437586572
Как стало известно "СЭ", тренерский штаб "Спартака" не рассчитывает в нынешнем сезоне на 22-летнего нападающего Вячеслава Кротова. Красно-белые готовы отдать его в аренду в один из клубов РФПЛ. Вот она новая политика Родионова и Аленичева. Молодых перспективных - долой из состава. Будем покупать легионеров. Как не стыдно Вам господа руководители и тренеры.Что же вы творите...Не иначе как денежки отмываете.. Вот теперь понятно почему Бердыев не подошёл Родионову как тренер. Бикеич уж тожно не стал бы такими играми заниматься. И вот теперь напрашивается вопрос - так кто же больше патриот Спартака Аленичев с Родионовым или всё же Якин который пытался дать возможность заиграть молодым талантливым ребятам... Позор вам горе" спартаковцы". Не достойны вы носить такое "имя"....
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ufos73
1437586687
С другой стороны, одно место освободилось, и есть помоложе кому его занять
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slavа0508
1437587698
Московский «Спартак» может отдать в аренду или продать четырех игроков, сообщают «Известия». По информации издания, главный тренер команды Дмитрий Аленичев не нуждается в защитнике Евгении Макееве, полузащитниках Александре Зотове и Павле Яковлеве, а также нападающем Вячеславе Кротове. Вероятнее всего, в случае продолжения карьеры в московском клубе эти игроки большую часть сезона проведут в запасе и будут выступать за «Спартак-2» в первенстве ФНЛ. 25-летний Макеев выступает за «Спартак» с 2007 года. 24-летний Зотов - с 2008, прошлый сезон он провел в аренде в тульском «Арсенале». 24-летний Яковлев - с 2009 года, прошлый сезон провел в «Мордовии». 22-летний Кротов - с 2012 года (3 гола в 10 матчах РФПЛ 2014/15).
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maxim81413
1437591206
есть традиция после ухода из спартака, игроки завоевывают трофеи
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Valar Morghulis
1437594764
Хороший игрок. Удачи в Англии
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