«Уотфорд» объявил о переходе Хурадо из «Спартака»

Полузащитник Хосе Хурадо перешел из московского "Спартака" в "Уотфорд", сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.
Соглашение с 29-летним испанцем рассчитано на три года. Ранее сообщалось, что инициатором перехода Хурадо в "Уотфорд" был новый главный тренер "шершней" испанец Кике Санчес Флорес, работавший с полузащитником в мадридском "Атлетико".
Выступая за "Спартак", Хурадо провел 77 матчей и забил 14 мячей. "Уотфорд" по итогам сезона-2014/15 завоевал путевку в Премьер-лигу.
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Источник: ФК «Уотфорд»