«Уотфорд» объявил о переходе Хурадо из «Спартака»

Полузащитник Хосе Хурадо перешел из московского "Спартака" в "Уотфорд", сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.





Соглашение с 29-летним испанцем рассчитано на три года. Ранее сообщалось, что инициатором перехода Хурадо в "Уотфорд" был новый главный тренер "шершней" испанец Кике Санчес Флорес, работавший с полузащитником в мадридском "Атлетико".

