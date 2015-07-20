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    • Наименее посещаемый матч первого тура РФПЛ – «Мордовия» – «Локомотив»

    Наименее посещаемый матч первого тура РФПЛ – «Мордовия» – «Локомотив»

    В общей сложности матчи первого тура российской футбольной Премьер-лиги посетили 104 639 зрителей (в среднем чуть больше 13 тысяч зрителей за игру). Наименее посещаемым матчем стала встреча «Мордовии» и «Локомотива» в Саранске – 7210 зрителей.

    Самый посещаемый матч – «Спартак» – «Уфа», собравший на стадионе «Открытие Арена» в Москве 23 221 зрителя.

    «Спартак» – «Уфа» (2:2) – 23 221 зритель
    «Зенит» – «Динамо» (2:1) – 16 577
    «Анжи» – «Крылья Советов» (0:1) – 15 200
    «Кубань» – «Урал» (0:2) – 11 817
    «Ростов» – «Терек» (1:1) – 10 534
    «Амкар» – «Краснодар» (0:1) – 10 100
    ЦСКА – «Рубин» (1:0) – 10 000
    «Мордовия» – «Локомотив» (0:1) – 7210.
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    Источник: Чемпионат.ком

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    20.07.2015 23:15
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    Комментарии (55)
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    fckrasnodar
    1437481552
    то что в мордовии пришло на локо 7210 это нормально, а вот то что в москве на цска с рубином пришло 10000 это печально! даже в перьми матч амкар с нами в 17 часов в понедельник и то собрал больше чем цска.... печальное зрелище
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    ДСА
    1437484417
    Просто очень многие захотели посмотреть на Уфу.
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    eaguar
    1437488128
    Нормально так .
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    Igrov
    1437576578
    Спартак - самый посещаемый!
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    DXTK
    1437579553
    А что на этих Аутсайдеров смотреть Локо вообще выиграл чудом так что не удивительно что эти команды на столько не популярны среди болельщиков ну хотя бы на соккере.
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    l1l1
    1437582681
    После спартака по посещаемости Терек
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    ivan-serd
    1437588483
    Спартак на первом месте. Это обычное дело. А как в Мордовии собираются проводить ЧМ? При пустых трибунах?
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    Cool-Kurt Angle
    1437602221
    в Перми достаточно зрителей,радует)
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    Супервайзер
    1437638318
    Мне нравятся круглые цифры числа болельщиков на стадионе (10 000 например). Умножают просто на 2000, вот и получается, А так,реально, может, и больше 5 человек на матче были.
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    ologreds
    1694997580
    numo436199
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