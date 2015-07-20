Наименее посещаемый матч первого тура РФПЛ – «Мордовия» – «Локомотив»

В общей сложности матчи первого тура российской футбольной Премьер-лиги посетили 104 639 зрителей (в среднем чуть больше 13 тысяч зрителей за игру). Наименее посещаемым матчем стала встреча «Мордовии» и «Локомотива» в Саранске – 7210 зрителей.



Самый посещаемый матч – «Спартак» – «Уфа», собравший на стадионе «Открытие Арена» в Москве 23 221 зрителя.

«Спартак» – «Уфа» (2:2) – 23 221 зритель

«Зенит» – «Динамо» (2:1) – 16 577

«Анжи» – «Крылья Советов» (0:1) – 15 200

«Кубань» – «Урал» (0:2) – 11 817

«Ростов» – «Терек» (1:1) – 10 534

«Амкар» – «Краснодар» (0:1) – 10 100

ЦСКА – «Рубин» (1:0) – 10 000