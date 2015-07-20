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    Чочиев: «Когда на поле вышел Алмейда, «Анжи» свалился на более простую игру»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев поделился впечатлениями от гостевого матча с «Анжи», состоявшегося 19 июля в рамках первого тура Премьер-Лиги и завершившегося победой самарской команды со счетом 1:0. Чочиев отметил, что игра «Анжи» упростилась после выхода на замену Угу Алмейды:

    «Считаю, что полтора тайма игра была более-менее равной. Когда вышел Алмейда, «Анжи» свалился на более простую игру: они просто били вперед и за счет этого создавали моменты. В первом тайме «Анжи» мне понравился больше, чем во втором, несмотря на то что во втором они создали больше моментов.
    У нас были сумасшедшие эмоции от выхода в Премьер-лигу, ведь этого ждал весь город. Сборы прошли очень хорошо, почти во всех играх победили. Подготовились очень хорошо. Считаю, что победа над «Анжи» – залог хорошей подготовки. Наша победа была заслуженной, хоть нам и повезло немного.
    «Анжи» взял качественных футболистов, а у нас изменений практически не было. Ждем новых игроков. Думаю, в течение сезона мы возьмем пять-шесть человек, и нам будет легче играть. Плюс в том, что сохранили костяк команды. Но усиливаться надо в любом случае. Допустим, вчера скамейка запасных была короткой: некого выпускать в атаку.
    Веркотерен? Франк умеет сплотить коллектив. Причем не за счет тренировок даже, а собирает команду на различных мероприятиях вне футбола. Вчерашнюю победу мы заслужили во многом именно коллективной игрой. Было много борьбы, все ребята бились», – сказал Чочиев в эфире телеканала «Наш футбол».Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.07.2015 22:57
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +10

      Yuska13 22 июля 2015, 06:55

      Анжи даешь победу над локо?!!!

      0
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      Рейтинг: +24

      ShamsUSSR 21 июля 2015, 22:55

      Первый блин комом! Алану не стоит сильно выёживаться, Анжи попросту не повезло. Так что отскок крылышек был незаслуженный!

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      Рейтинг: +14

      hobbit85 > ShamsUSSR 23 июля 2015, 13:17

      Анжи просто не хватило профессионализма и мастерства. Если не лень - несколькими комментариями ниже есть мой ответ на подобное высказывание.

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      Рейтинг: +12

      КИКБОКС 21 июля 2015, 16:11

      до конца!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +58

      129 21 июля 2015, 15:57

      Алан красава. готовый игрок для сборной

      0
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 21 июля 2015, 13:00

      Игра смотрелась, так что и нам повезёт в следующих играх!

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      Рейтинг: +922

      Zidan05 21 июля 2015, 05:58

      "Считаю, что победа над Анжи - залог хорошей подготовки"

      А я считаю, что победа над Анжи, после того, как Анжи обстучал весь каркас ворот - залог нереального везения!

      А Алмейду конечно зря купили, второй Траоре - неповоротливый и медленный, да еще и в возрасте!

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      Рейтинг: +884

      -Дигорец- > Zidan05 21 июля 2015, 07:46

      В хорошую подготовку входило и попадание мяча от соперников в штанги и перекладины)

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      Рейтинг: +58

      Sergei 063KC > Zidan05 21 июля 2015, 13:05

      Везет сильнейшим.

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      Рейтинг: +69

      АнжидиH > Sergei 063KC 21 июля 2015, 21:38

      Так то да, а так то нет

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      Рейтинг: +14

      hobbit85 > Zidan05 23 июля 2015, 13:15

      Повторяться не буду - мой ответ на комментарий ниже.

      0
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      Рейтинг: +15

      Мамешев 21 июля 2015, 01:30

      Да повезло крылышкам,по полной программе!за весь матч один момент и удар со штрафного с метров 30!А за Анжи не обидно,потому как видеться перспектива на весь сезон!

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      Рейтинг: +14

      hobbit85 > Мамешев 23 июля 2015, 13:14

      Крыльям не повезло, а сработал профессиональный расчёт. Моментов было как минимум четыре, если Вы смотрели матч, то могли это видеть. Пару раз хорошо сыграл вратарь, один раз помог судья, и один реализован. А вот что касается штанг и перекладин - всего один момент мог закончиться голом (но подкачал уровень мастерства) а остальные (опять же - если вы видели матч или хотя бы видеообзор) не шли в створ - или рука вратаря доставала до края ворот, но не доставала до штанги, или защитники перекрывали створ, и ближайшие сантиметры к центру ворот - это штанга с отскоком в поле.
      А насчёт перспективы на сезон - это покажет ближайшая весна.

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      Рейтинг: +113

      Новочек 21 июля 2015, 01:09

      Привести Угу в Рфпл было ошибкой,игрок ниже среднего.

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      Рейтинг: +71

      kikule 21 июля 2015, 00:21

      пробуй!

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      Рейтинг: +40

      Oleg-7 20 июля 2015, 23:48

      на самом интересном вопросе связь с Аланом прервалась

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