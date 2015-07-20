Чочиев: «Когда на поле вышел Алмейда, «Анжи» свалился на более простую игру»

Полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев поделился впечатлениями от гостевого матча с «Анжи», состоявшегося 19 июля в рамках первого тура Премьер-Лиги и завершившегося победой самарской команды со счетом 1:0. Чочиев отметил, что игра «Анжи» упростилась после выхода на замену Угу Алмейды:

«Считаю, что полтора тайма игра была более-менее равной. Когда вышел Алмейда, «Анжи» свалился на более простую игру: они просто били вперед и за счет этого создавали моменты. В первом тайме «Анжи» мне понравился больше, чем во втором, несмотря на то что во втором они создали больше моментов.

У нас были сумасшедшие эмоции от выхода в Премьер-лигу, ведь этого ждал весь город. Сборы прошли очень хорошо, почти во всех играх победили. Подготовились очень хорошо. Считаю, что победа над «Анжи» – залог хорошей подготовки. Наша победа была заслуженной, хоть нам и повезло немного.

«Анжи» взял качественных футболистов, а у нас изменений практически не было. Ждем новых игроков. Думаю, в течение сезона мы возьмем пять-шесть человек, и нам будет легче играть. Плюс в том, что сохранили костяк команды. Но усиливаться надо в любом случае. Допустим, вчера скамейка запасных была короткой: некого выпускать в атаку.