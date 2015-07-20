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  • Чочиев: «Когда на поле вышел Алмейда, «Анжи» свалился на более простую игру»

Чочиев: «Когда на поле вышел Алмейда, «Анжи» свалился на более простую игру»

20 июля 2015, 22:57
21

Полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев поделился впечатлениями от гостевого матча с «Анжи», состоявшегося 19 июля в рамках первого тура Премьер-Лиги и завершившегося победой самарской команды со счетом 1:0. Чочиев отметил, что игра «Анжи» упростилась после выхода на замену Угу Алмейды:

«Считаю, что полтора тайма игра была более-менее равной. Когда вышел Алмейда, «Анжи» свалился на более простую игру: они просто били вперед и за счет этого создавали моменты. В первом тайме «Анжи» мне понравился больше, чем во втором, несмотря на то что во втором они создали больше моментов.
У нас были сумасшедшие эмоции от выхода в Премьер-лигу, ведь этого ждал весь город. Сборы прошли очень хорошо, почти во всех играх победили. Подготовились очень хорошо. Считаю, что победа над «Анжи» – залог хорошей подготовки. Наша победа была заслуженной, хоть нам и повезло немного.
«Анжи» взял качественных футболистов, а у нас изменений практически не было. Ждем новых игроков. Думаю, в течение сезона мы возьмем пять-шесть человек, и нам будет легче играть. Плюс в том, что сохранили костяк команды. Но усиливаться надо в любом случае. Допустим, вчера скамейка запасных была короткой: некого выпускать в атаку.
Веркотерен? Франк умеет сплотить коллектив. Причем не за счет тренировок даже, а собирает команду на различных мероприятиях вне футбола. Вчерашнюю победу мы заслужили во многом именно коллективной игрой. Было много борьбы, все ребята бились», – сказал Чочиев в эфире телеканала «Наш футбол».Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

Источник: Чемпионат.ком
Анжи Крылья Советов Чочиев Алан
Комментарии (21)
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goga1332
1437423947
Русский дух одолел продажных наемников ))
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kikule
1437427286
пробуй!
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Новочек
1437430169
Привести Угу в Рфпл было ошибкой,игрок ниже среднего.
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Мамешев
1437431415
Да повезло крылышкам,по полной программе!за весь матч один момент и удар со штрафного с метров 30!А за Анжи не обидно,потому как видеться перспектива на весь сезон!
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Zidan05
1437447484
\"Считаю, что победа над Анжи - залог хорошей подготовки\" А я считаю, что победа над Анжи, после того, как Анжи обстучал весь каркас ворот - залог нереального везения! А Алмейду конечно зря купили, второй Траоре - неповоротливый и медленный, да еще и в возрасте!
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Legioner-05
1437472804
Игра смотрелась, так что и нам повезёт в следующих играх!
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129
1437483456
Алан красава. готовый игрок для сборной
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КИКБОКС
1437484311
до конца!!!!!!!!!
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ShamsUSSR
1437508540
Первый блин комом! Алану не стоит сильно выёживаться, Анжи попросту не повезло. Так что отскок крылышек был незаслуженный!
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Yuska13
1437537336
Анжи даешь победу над локо?!!!
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