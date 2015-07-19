Сборная России уступила сборной Испании в финале Евро U-19

Поздравляю с серебром,,,хороший результат,,
Поздравляю с серебром,,,хороший результат,,
Президент ФИФА Зепп Блаттер поделился своими ожиданиями от Чемпионата мира — 2018, который пройдет в России. Сделал свое заявление швейцарец на специальном банкете, предваряющем завтрашнюю жеребьевку отборочного раунда турнира.
"Для меня большая честь выступать здесь. Выражая уважение президенту Владимиру Путину, я бы хотел отдельно поприветствовать министра спорта России Виталия Мутко, который представляет здесь еще и исполком ФИФА. Приветствую всех губернаторов городов России, где пройдут матчи чемпионат мира-2018. Россия проведет самое блестящее мероприятие, которое когда-либо видел мир", - заявил Блаттер, которого цитирует ТАСС.
Чемпионат Европы среди юношей до 18 лет
2000/01 Польша
1999/00 Франция
1998/99 Португалия
1997/98 Ирландия
1996/97 Франция
1995/96 Франция
1994/95 Испания
1993/94 Португалия
1992/93 Англия
1990/92 Турция
1988/89 СССР
1986/88 СССР
1984/86 ГДР
1983/84 Венгрия
1982/83 Франция
1981/82 Шотландия
1980/81 Германия
Чемпионат Европы среди юношей до 16 лет
2000/01 Испания
1999/00 Португалия
1998/99 Испания
1997/98 Ирландия
1996/97 Испания
1995/96 Португалия
1994/95 Португалия
1993/94 Турция
1992/93 Польша
1991/92 Германия
1990/91 Испания
1989/90 Чехословакия
1988/89 Португалия
1987/88 Испания
1986/87 Италия Не определен
1985/86 Испания
1984/85 СССР
1982/84 Германия
1980/82 Италия
Сборная Россия не умеет играть в футбол. Не одна сборная России ни юношеская , не молодёжная, не основная команда страны.
Чемпионат Европы 1964 Финал. Испания 2:1 СССР(Сейчас его нет)
Чемпионат Европы 2004 Групповой этап. Испания 1:0 Россия Португалия 2:0 Россия
Чемпионат Европы 2008 Групповой этап. Испания 4:1 Россия. Полуфинал. Россия 0:3 Испания.
Чемпионат Европы 1996 Групповой этап. Италия 2:1 Россия. Россия 0:3 Германия
Чемпионат Мира 1994 Групповой этап. Россия 1:3 Швеция
Чемпионат Мира 2002 Групповой этап. Бельгия 3:2 Россия.
Чемпионат Мира 1966 Полуфинал. ФРГ 2:1 СССР(которого уже нет)
Чемпионат Мира 1966 Матч за 3-е место. Португалия 2:1 СССР(которого уже нет)
Чемпионат Европы 1968 Матч за 3-е место. Англия 2:0 СССР(которого уже нет)
Чемпионат Европы 1972 Финал.ФРГ 3:0 СССР(которого уже нет)
Чемпионат Европы 1988 Финал. СССР 0:2 Нидерланды(которого уже нет)
Чемпионат Мира 1962 Четвертьфинал. Чили 2:1 СССР(которого уже и нет)
Чемпионат Мира 1958 Четвертьфинал. Швеция 2:0 СССР(которого уже нет)
Чемпионат Мира 1970 Четвертьфинал. СССР 0:1 Уругвай доп.время.(которого уже нет)
Чемпионат Мира 1986 Четвертьфинал. Бельгия 4:3 СССР доп. время(которого уже нет)
Итого:0 трофеев в новейшей истории и вообще у России!
Молодёжные и юношеские сборные я не считал или они в этот список не вошли.
всё равно выступили достойно. поздравляю.
я говорил, надо играть в автобус
Ни одной другой команде не удалось выиграть чемпионат Европы среди 19-летних больше двух раз. По две победы в активе Франции (2005, 2010) и Германии (2008, 2014). Россия могла стать седьмой страной в истории, которой покорился бы чемпионский титул, но вместо этого вошла в команию тех, кто доходил до финала и терпел поражение. Серебром также довольствовались Португалия (2003, 2014), Англия (2005, 2009), Греция (2007, 2012), Турция (2004), Шотландия (2006) и Чехия (2012).
2015: Испания (Греция)
2014: Германия (Венгрия)
2013: Сербия (Литва)
2012: Испания (Эстония)
2011: Испания (Румыния)
2010: Франция (Франция)
2009: Украина (Украина)
2008: Германия (Чехия)
2007: Испания (Австрия)
2006: Испания (Польша)
2005: Франция (Северная Ирландия)
2004: Испания (Швейцария)
2003: Италия (Лихтенштейн)
2002: Испания (Норвегия)
Все! теперь мы чемпионы мира 2018 точно
Ой, господи. Раскудахтались: "У нашего футбола есть будущее, бла, бла, бла" Они заняли 2 место ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ по футболу, не Мира, а Европы. А все уже говорят: "С такой сборной мы ЧМ выиграем , кококо, кудахт, кудахт"