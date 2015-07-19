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    Сборная России уступила сборной Испании в финале Евро U-19

    Финальный матч серьезно отличался от встречи этих соперников на групповом этапе. Испанцы вышли на игру предельно мотивированными, поэтому нашим парням сразу пришлось тяжело. Голкипер Антон Митрюшкин несколько раз команду по-настоящему выручал, но и его усилий не хватило для сохранения нулей на табло. На 39-й минуте Майораль добил в сетку отскочивший от перекладины российских ворот мяч. У сборной России в первом тайме был один по-настоящему голевой момент, но удар головой Шейдаева парировал Сивера. Второй тайм получился копией первого. Только наших атак стало еще меньше, а техничные испанцы продолжали нагружать Митрюшкина. Российских голкипер играл выше всяких похвал, однако в этот вечер все было против него. На 78-й минуте вышедший на замену Матиас Нахуэль результативно воспользовался передачей Асенсио, установив окончательный счет матча.
    19 июля. Катерини. Стадион "Мунисипал"
    Испания (юн.) - Россия (юн.) - 2:0 Текстовый онлайн матча
    Голы: 1:0 - Борха Майорал, 39; 2:0 - Нахуэль, 78.
    Россия: Митрюшкин, Чернов, Ходжаниязов, Якуба, Макаров, Гулиев, Баринов, Головин (Зуев, 46), Мелкадзе (Безденежных, 62), Шейдаев, Гасилин (Жемалетдинов, 70).
    Испания: Сивера, Кариколь, Мере, Вальехо, Борха (Антонио, 81), Мерино, Дани Себальос, Асенсио, Эрнандес, Майораль (Луна, 90), Педраса (Нахуэль, 74).
    Предупреждения: Головин, 34; Ходжаниязов, 45+1; Гулиев, 83; Нахуэль, 90+1.
    Судья: Энтони Тэйлор (Уитеншоу, Манчестер).

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    19.07.2015 22:54
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    Комментарии350
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      Рейтинг: +26744

      slavutiq70 25 марта 2021, 22:10

      Поздравляю с серебром,,,хороший результат,,

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      Рейтинг: +93

      Demon1990 25 июля 2015, 01:15

      Президент ФИФА Зепп Блаттер поделился своими ожиданиями от Чемпионата мира — 2018, который пройдет в России. Сделал свое заявление швейцарец на специальном банкете, предваряющем завтрашнюю жеребьевку отборочного раунда турнира.

      "Для меня большая честь выступать здесь. Выражая уважение президенту Владимиру Путину, я бы хотел отдельно поприветствовать министра спорта России Виталия Мутко, который представляет здесь еще и исполком ФИФА. Приветствую всех губернаторов городов России, где пройдут матчи чемпионат мира-2018. Россия проведет самое блестящее мероприятие, которое когда-либо видел мир", - заявил Блаттер, которого цитирует ТАСС.

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      Рейтинг: +93

      Demon1990 23 июля 2015, 00:32

      Чемпионат Европы среди юношей до 18 лет
      2000/01 Польша
      1999/00 Франция
      1998/99 Португалия
      1997/98 Ирландия
      1996/97 Франция
      1995/96 Франция
      1994/95 Испания
      1993/94 Португалия
      1992/93 Англия
      1990/92 Турция
      1988/89 СССР
      1986/88 СССР
      1984/86 ГДР
      1983/84 Венгрия
      1982/83 Франция
      1981/82 Шотландия
      1980/81 Германия

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      Рейтинг: +93

      Demon1990 23 июля 2015, 00:28

      Чемпионат Европы среди юношей до 16 лет
      2000/01 Испания
      1999/00 Португалия
      1998/99 Испания
      1997/98 Ирландия
      1996/97 Испания
      1995/96 Португалия
      1994/95 Португалия
      1993/94 Турция
      1992/93 Польша
      1991/92 Германия
      1990/91 Испания
      1989/90 Чехословакия
      1988/89 Португалия
      1987/88 Испания
      1986/87 Италия Не определен
      1985/86 Испания
      1984/85 СССР
      1982/84 Германия
      1980/82 Италия

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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 21 июля 2015, 19:51

      Сборная Россия не умеет играть в футбол. Не одна сборная России ни юношеская , не молодёжная, не основная команда страны.

      Чемпионат Европы 1964 Финал. Испания 2:1 СССР(Сейчас его нет)
      Чемпионат Европы 2004 Групповой этап. Испания 1:0 Россия Португалия 2:0 Россия
      Чемпионат Европы 2008 Групповой этап. Испания 4:1 Россия. Полуфинал. Россия 0:3 Испания.
      Чемпионат Европы 1996 Групповой этап. Италия 2:1 Россия. Россия 0:3 Германия
      Чемпионат Мира 1994 Групповой этап. Россия 1:3 Швеция
      Чемпионат Мира 2002 Групповой этап. Бельгия 3:2 Россия.
      Чемпионат Мира 1966 Полуфинал. ФРГ 2:1 СССР(которого уже нет)
      Чемпионат Мира 1966 Матч за 3-е место. Португалия 2:1 СССР(которого уже нет)
      Чемпионат Европы 1968 Матч за 3-е место. Англия 2:0 СССР(которого уже нет)
      Чемпионат Европы 1972 Финал.ФРГ 3:0 СССР(которого уже нет)
      Чемпионат Европы 1988 Финал. СССР 0:2 Нидерланды(которого уже нет)
      Чемпионат Мира 1962 Четвертьфинал. Чили 2:1 СССР(которого уже и нет)
      Чемпионат Мира 1958 Четвертьфинал. Швеция 2:0 СССР(которого уже нет)
      Чемпионат Мира 1970 Четвертьфинал. СССР 0:1 Уругвай доп.время.(которого уже нет)
      Чемпионат Мира 1986 Четвертьфинал. Бельгия 4:3 СССР доп. время(которого уже нет)
      Итого:0 трофеев в новейшей истории и вообще у России!
      Молодёжные и юношеские сборные я не считал или они в этот список не вошли.

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      Рейтинг: +712

      RIR68 20 июля 2015, 20:38

      всё равно выступили достойно. поздравляю.

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      Рейтинг: +34

      Российский болельщеК 20 июля 2015, 16:47

      я говорил, надо играть в автобус

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      Рейтинг: +93

      Demon1990 20 июля 2015, 14:47

      Ни одной другой команде не удалось выиграть чемпионат Европы среди 19-летних больше двух раз. По две победы в активе Франции (2005, 2010) и Германии (2008, 2014). Россия могла стать седьмой страной в истории, которой покорился бы чемпионский титул, но вместо этого вошла в команию тех, кто доходил до финала и терпел поражение. Серебром также довольствовались Португалия (2003, 2014), Англия (2005, 2009), Греция (2007, 2012), Турция (2004), Шотландия (2006) и Чехия (2012).

      2015: Испания (Греция)
      2014: Германия (Венгрия)
      2013: Сербия (Литва)
      2012: Испания (Эстония)
      2011: Испания (Румыния)
      2010: Франция (Франция)
      2009: Украина (Украина)
      2008: Германия (Чехия)
      2007: Испания (Австрия)
      2006: Испания (Польша)
      2005: Франция (Северная Ирландия)
      2004: Испания (Швейцария)
      2003: Италия (Лихтенштейн)
      2002: Испания (Норвегия)

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      Рейтинг: +20

      germzlm 20 июля 2015, 14:29

      Все! теперь мы чемпионы мира 2018 точно

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      Рейтинг: +109

      Fan of FC Barcelona 20 июля 2015, 14:22

      Ой, господи. Раскудахтались: "У нашего футбола есть будущее, бла, бла, бла" Они заняли 2 место ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ по футболу, не Мира, а Европы. А все уже говорят: "С такой сборной мы ЧМ выиграем , кококо, кудахт, кудахт"

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