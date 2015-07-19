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    Сборная России уступила сборной Испании в финале Евро U-19

    Финальный матч серьезно отличался от встречи этих соперников на групповом этапе. Испанцы вышли на игру предельно мотивированными, поэтому нашим парням сразу пришлось тяжело. Голкипер Антон Митрюшкин несколько раз команду по-настоящему выручал, но и его усилий не хватило для сохранения нулей на табло. На 39-й минуте Майораль добил в сетку отскочивший от перекладины российских ворот мяч. У сборной России в первом тайме был один по-настоящему голевой момент, но удар головой Шейдаева парировал Сивера. Второй тайм получился копией первого. Только наших атак стало еще меньше, а техничные испанцы продолжали нагружать Митрюшкина. Российских голкипер играл выше всяких похвал, однако в этот вечер все было против него. На 78-й минуте вышедший на замену Матиас Нахуэль результативно воспользовался передачей Асенсио, установив окончательный счет матча.
    19 июля. Катерини. Стадион «Мунисипал»
    Испания (юн.) – Россия (юн.) – 2:0 Текстовый онлайн матча
    Голы: 1:0 – Борха Майорал, 39; 2:0 – Нахуэль, 78.
    Россия: Митрюшкин, Чернов, Ходжаниязов, Якуба, Макаров, Гулиев, Баринов, Головин (Зуев, 46), Мелкадзе (Безденежных, 62), Шейдаев, Гасилин (Жемалетдинов, 70).
    Испания: Сивера, Кариколь, Мере, Вальехо, Борха (Антонио, 81), Мерино, Дани Себальос, Асенсио, Эрнандес, Майораль (Луна, 90), Педраса (Нахуэль, 74).
    Предупреждения: Головин, 34; Ходжаниязов, 45+1; Гулиев, 83; Нахуэль, 90+1.
    Судья: Энтони Тэйлор (Уитеншоу, Манчестер).

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    19.07.2015 22:54
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    Комментарии (354)
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    germzlm
    1437391788
    Все! теперь мы чемпионы мира 2018 точно
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    Demon1990
    1437392878
    Ни одной другой команде не удалось выиграть чемпионат Европы среди 19-летних больше двух раз. По две победы в активе Франции (2005, 2010) и Германии (2008, 2014). Россия могла стать седьмой страной в истории, которой покорился бы чемпионский титул, но вместо этого вошла в команию тех, кто доходил до финала и терпел поражение. Серебром также довольствовались Португалия (2003, 2014), Англия (2005, 2009), Греция (2007, 2012), Турция (2004), Шотландия (2006) и Чехия (2012). 2015: Испания (Греция) 2014: Германия (Венгрия) 2013: Сербия (Литва) 2012: Испания (Эстония) 2011: Испания (Румыния) 2010: Франция (Франция) 2009: Украина (Украина) 2008: Германия (Чехия) 2007: Испания (Австрия) 2006: Испания (Польша) 2005: Франция (Северная Ирландия) 2004: Испания (Швейцария) 2003: Италия (Лихтенштейн) 2002: Испания (Норвегия)
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    Российский болельщеК
    1437400073
    я говорил, надо играть в автобус
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    RIR68
    1437413896
    всё равно выступили достойно. поздравляю.
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    AlexanderP622
    1437497486
    Сборная Россия не умеет играть в футбол. Не одна сборная России ни юношеская , не молодёжная, не основная команда страны. Чемпионат Европы 1964 Финал. Испания 2:1 СССР(Сейчас его нет) Чемпионат Европы 2004 Групповой этап. Испания 1:0 Россия Португалия 2:0 Россия Чемпионат Европы 2008 Групповой этап. Испания 4:1 Россия. Полуфинал. Россия 0:3 Испания. Чемпионат Европы 1996 Групповой этап. Италия 2:1 Россия. Россия 0:3 Германия Чемпионат Мира 1994 Групповой этап. Россия 1:3 Швеция Чемпионат Мира 2002 Групповой этап. Бельгия 3:2 Россия. Чемпионат Мира 1966 Полуфинал. ФРГ 2:1 СССР(которого уже нет) Чемпионат Мира 1966 Матч за 3-е место. Португалия 2:1 СССР(которого уже нет) Чемпионат Европы 1968 Матч за 3-е место. Англия 2:0 СССР(которого уже нет) Чемпионат Европы 1972 Финал.ФРГ 3:0 СССР(которого уже нет) Чемпионат Европы 1988 Финал. СССР 0:2 Нидерланды(которого уже нет) Чемпионат Мира 1962 Четвертьфинал. Чили 2:1 СССР(которого уже и нет) Чемпионат Мира 1958 Четвертьфинал. Швеция 2:0 СССР(которого уже нет) Чемпионат Мира 1970 Четвертьфинал. СССР 0:1 Уругвай доп.время.(которого уже нет) Чемпионат Мира 1986 Четвертьфинал. Бельгия 4:3 СССР доп. время(которого уже нет) Итого:0 трофеев в новейшей истории и вообще у России! Молодёжные и юношеские сборные я не считал или они в этот список не вошли.
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    Demon1990
    1437600516
    Чемпионат Европы среди юношей до 16 лет 2000/01 Испания 1999/00 Португалия 1998/99 Испания 1997/98 Ирландия 1996/97 Испания 1995/96 Португалия 1994/95 Португалия 1993/94 Турция 1992/93 Польша 1991/92 Германия 1990/91 Испания 1989/90 Чехословакия 1988/89 Португалия 1987/88 Испания 1986/87 Италия Не определен 1985/86 Испания 1984/85 СССР 1982/84 Германия 1980/82 Италия
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    Demon1990
    1437600744
    Чемпионат Европы среди юношей до 18 лет 2000/01 Польша 1999/00 Франция 1998/99 Португалия 1997/98 Ирландия 1996/97 Франция 1995/96 Франция 1994/95 Испания 1993/94 Португалия 1992/93 Англия 1990/92 Турция 1988/89 СССР 1986/88 СССР 1984/86 ГДР 1983/84 Венгрия 1982/83 Франция 1981/82 Шотландия 1980/81 Германия
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    Demon1990
    1437776150
    Президент ФИФА Зепп Блаттер поделился своими ожиданиями от Чемпионата мира — 2018, который пройдет в России. Сделал свое заявление швейцарец на специальном банкете, предваряющем завтрашнюю жеребьевку отборочного раунда турнира. \"Для меня большая честь выступать здесь. Выражая уважение президенту Владимиру Путину, я бы хотел отдельно поприветствовать министра спорта России Виталия Мутко, который представляет здесь еще и исполком ФИФА. Приветствую всех губернаторов городов России, где пройдут матчи чемпионат мира-2018. Россия проведет самое блестящее мероприятие, которое когда-либо видел мир\", - заявил Блаттер, которого цитирует ТАСС.
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    slavа0508
    1616699409
    Поздравляю с серебром,,,хороший результат,,
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    ologreds
    1694997586
    numo436097
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