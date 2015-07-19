Сборная России уступила сборной Испании в финале Евро U-19

Финальный матч серьезно отличался от встречи этих соперников на групповом этапе. Испанцы вышли на игру предельно мотивированными, поэтому нашим парням сразу пришлось тяжело. Голкипер Антон Митрюшкин несколько раз команду по-настоящему выручал, но и его усилий не хватило для сохранения нулей на табло. На 39-й минуте Майораль добил в сетку отскочивший от перекладины российских ворот мяч. У сборной России в первом тайме был один по-настоящему голевой момент, но удар головой Шейдаева парировал Сивера. Второй тайм получился копией первого. Только наших атак стало еще меньше, а техничные испанцы продолжали нагружать Митрюшкина. Российских голкипер играл выше всяких похвал, однако в этот вечер все было против него. На 78-й минуте вышедший на замену Матиас Нахуэль результативно воспользовался передачей Асенсио, установив окончательный счет матча.

19 июля. Катерини. Стадион «Мунисипал»

Испания (юн.) – Россия (юн.) – 2:0 Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Борха Майорал, 39; 2:0 – Нахуэль, 78.

Россия: Митрюшкин, Чернов, Ходжаниязов, Якуба, Макаров, Гулиев, Баринов, Головин (Зуев, 46), Мелкадзе (Безденежных, 62), Шейдаев, Гасилин (Жемалетдинов, 70).

Испания: Сивера, Кариколь, Мере, Вальехо, Борха (Антонио, 81), Мерино, Дани Себальос, Асенсио, Эрнандес, Майораль (Луна, 90), Педраса (Нахуэль, 74).

Предупреждения: Головин, 34; Ходжаниязов, 45+1; Гулиев, 83; Нахуэль, 90+1.

Судья: Энтони Тэйлор (Уитеншоу, Манчестер).