Сборная Ямайки вышла в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ

Сборная Ямайки стала вторым полуфиналистом Золотого кубка КОНКАКАФ. В матче 1/4 финала подопечные Винфреда Шефера со счетом 1:0 обыграли команду Гаити, единственный в матче гол на 7-й минуте встречи забил Жиль Барнс.
Соперником сборной Ямайки в матче 1/2 финала 23 июля станут хозяева турнира – сборная США, разгромившие ранее кубинцев со счетом 6:0.
Ямайка – Гаити 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Барнс, (7)
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.
Источник: Бомбардир.ру