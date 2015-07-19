Сборная Ямайки вышла в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ



Сборная Ямайки стала вторым полуфиналистом Золотого кубка КОНКАКАФ. В матче 1/4 финала подопечные Винфреда Шефера со счетом 1:0 обыграли команду Гаити, единственный в матче гол на 7-й минуте встречи забил Жиль Барнс.



Соперником сборной Ямайки в матче 1/2 финала 23 июля станут хозяева турнира – сборная США, разгромившие ранее кубинцев со счетом 6:0.



Ямайка – Гаити 1:0 (1:0)



Гол: 1:0 – Барнс, (7)



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