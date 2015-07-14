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    Билялетдинов: "Азмун ведет себя как-то не по-нашему"

    Главный тренер казанского "Рубина" Ринат Билялетдинов поделился тем, как он видит ситуацию с нападающим команды Сердаром Азмуном, который не вернулся в клуб по окончании срока аренды в "Ростове".

    "Я уже смирился с мыслью, что он не сам собой руководит. На него влияют родители, агенты, друзья. Мне непонятна манера поведения Азмуна. Не хочешь играть за нас - приди и скажи, какие проблемы? Я с Сердаром не конфликтовал. Он достался нам болезненным юнцом, который по ходу тренировки мог сослаться на травму и уйти. Но ничего, подход нашли. Давали шанс. Например, он "Тереку" в прошлом году забил. Переломным моментом был Кубок Азии, с которого Азмун приехал с опозданием. После него что-то в нем поменялось. Что касается аренды в "Ростов", то он сам известил меня об уходе туда в последний день трансферного окна. Мы тогда сразу остались без двух футболистов атаки, ведь отпустили еще и Камиля Муллина в "Сокол". А из аренды Сердар не вернулся. Не знаю, кто его надоумил. Но ведь в любом случае надо общаться, а не исчезать. Не по-нашему это как-то", - сказал наставник.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.07.2015 07:32
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    Комментарии69
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      Рейтинг: +11

      faridzag 17 июля 2015, 09:46

      ЗА ДВА ГОДА НИРАЗУ НЕ УСЛЫШАЛ ЧТОБЫ БИЛЛ СКАЗАЛ:"Я ВИНОВАТ" ИЛИ "МОЯ ВИНА". У НЕГО ВСЕГДА КТО ТО ВИНОВАТ, ТОЛЬКО НЕ ОН. ГНУСНАЯ ЧЕРТА ХАРАКТЕРА.

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 20:13

      Азмун не татарин, он иранец...

      0
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      Рейтинг: +1820

      Зенит это Халк 14 июля 2015, 13:38

      Айрат Гараев: «Навас говорил, что уедет в МЛС. Раз он выбрал «Ростов», то это его право»

      1
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      Рейтинг: +1820

      Зенит это Халк 14 июля 2015, 13:32

      Надо подавать в суд таких , и наказать как Еременко на 7 млн гы гы )

      2
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      Рейтинг: +1207

      RussianHorse 14 июля 2015, 13:06

      Беляш,как пешка в клубе. Ничего не знает,ни на что не влияет.

      3
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      Рейтинг: +1820

      Зенит это Халк > RussianHorse 14 июля 2015, 13:30

      А надо ???

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      Рейтинг: +51

      89170513876 14 июля 2015, 13:00

      Саярыч ,ненадо сообщать во весь мир при каждом чихе,тем более коментарии не в вашу пользу

      3
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      Рейтинг: +74

      Jurij_Mar 14 июля 2015, 11:59

      А ты вообще знаешь,что творится в клубе,и команде?Кого берут ,не знаешь,кто уходит ,тоже.
      Всех игроков в команде,о.....л.
      Хорош языком уже чесать.

      4
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      Рейтинг: +873

      Блоссия 14 июля 2015, 11:31

      А почему общаетесь через прессу, а не по телефону лично?

      4
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 14 июля 2015, 10:12

      У него за отца Бердыев, так что отпустите с миром, все равно у вас не заиграет.

      8
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      Рейтинг: +15

      Agent-orange 14 июля 2015, 10:07

      Может и талантливый в чём-то игрок, но что-то ничего особенного не вижу в нём. Скорости нет, мяч не держится, потому что физически слаб. Расценивать ли это потерей при нынешнем лимите на легионеров?? Ни в коем разе. Потери - Натхо и Ерёменко, но это явный прокол Громова(или удачная сделка для личного кармана). Навас бы не помешал, хоть и возрастной.

      3
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      Рейтинг: +429

      Qranat > Agent-orange 14 июля 2015, 10:54

      Скорости нет ??? Ну ты дружок даешь... Наверно не смотрел его игры в "Ростове" и в сборной... Отрывается от защитников запросто, прыгучий и удар поставлен. Просто к любому нужен подход и уважение собственного достоинства, чего у говорливого и не имеющего практики общения с классными игроками, повидавшими сборные и солидных тренеров, просто нет... увидит микрофон и крышу сносит, поливая грязью своих игроков, не взирая на их заслуги и возраст. Поздно начинать Биляшу играть в серьезный футбол... пенсия на горизонте, а за плечами лишь дубль и изгнание даже из него локомотивским руководством... И ведь, наверно, было за что ???

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      Рейтинг: +548

      Leha-ha50 > Qranat 14 июля 2015, 12:23

      +10000000!!! Нельзя сор из избы выносить!!! Брал бы пример с Гинера со Слуцким или с Галицкого с Кононовым.

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