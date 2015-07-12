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"Терек" подписал грузина

12 июля 2015, 21:18
203

"Терек" из Грозного подписал в воскресенье контракт с новичком команды Тедоре Григалашвили. Схема соглашения представлена как "1+3". Последним местом работы защитника был грузинский клуб "Самтредиа". В послужном списке игрока имеются выступления за молодежную сборную своей страны.

В первом матче РФПЛ чеченцы сыграют с "Ростовом" (18 июля).

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Источник: ФК «Ахмат»
Россия. Премьер-лига Ахмат Григалашвили Тедоре
Комментарии (203)
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Bobus
1436725526
Заголовок разжигает
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Port-Petrovsk007
1436725622
Теперь что,новая мода у редакции писать не инициалы футболиста, а его национальную принадлежность ? Это вообще-то всякое отсутствие журналистской профессиональной этики.
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profangar
1436726587
В первом матче РФПЛ чеченцы сыграют с \"Ростовом\" (18 июля). Не чеченцы сыграют, а Терек. И Терек подписал игрока, а не грузина. Причем здесь его национальность. Или это спецом написано для особей вроде гоги и BloodyНeart.
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дурман
1436727276
В первом матче РФПЛ чеченцы сыграют с \"Ростовом\" (18 июля). Прям чеченцы сыграют ?????? А почему с Ростов. , а не с русскими или с донскими казаками. Заголовок вообще космос. По каким критериям редакторов нанимают. Валить надо с этого убожества
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spartach091
1436728564
мда,этот сайт гниет с каждым днем,редакторы новостей все ищут темы для срача и удачно их находя!скорее 1 августа,фиг я буду на бомбардире появляться
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Mamaev
1436729172
Да уж... Скоро будет \"чехи подписали гогу\" или \"даги принимают коней/свиней/бомжей\"
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Патриот 05
1436730137
А гоги тут как тут,самый преданный фанат Анжи и Терека)))).
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-Дигорец-
1436731721
Подписали грузина..сыграют чеченцы...Осталось подписаться \"под редакцией русского Журина Владислава\"...Чудаки на букву \"м\".
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За Краснодар
1436736340
Необычное мягко говоря оформление статьи.Если бы этот автор вёл текстовую трансляцию то выглядело бы это примерно так:\"Чеченец отдаёт пас по флагу грузину,тот в центр штрафной русскому и того сбивает хорват,а свисток пи...аса молчит\":)
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Ле Тиссье
1436760669
Что за залоговок!!? Непрофессионально и совсем не смешно. Верните прежних журналистов Соккер.ру!!!
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