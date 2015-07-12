"Терек" подписал грузина

"Терек" из Грозного подписал в воскресенье контракт с новичком команды Тедоре Григалашвили. Схема соглашения представлена как "1+3". Последним местом работы защитника был грузинский клуб "Самтредиа". В послужном списке игрока имеются выступления за молодежную сборную своей страны.



В первом матче РФПЛ чеченцы сыграют с "Ростовом" (18 июля).



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