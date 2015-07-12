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    "Терек" подписал грузина

    "Терек" из Грозного подписал в воскресенье контракт с новичком команды Тедоре Григалашвили. Схема соглашения представлена как "1+3". Последним местом работы защитника был грузинский клуб "Самтредиа". В послужном списке игрока имеются выступления за молодежную сборную своей страны.

    В первом матче РФПЛ чеченцы сыграют с "Ростовом" (18 июля).

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    Источник: ФК «Ахмат»

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    12.07.2015 21:18
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    Комментарии202
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      Рейтинг: +97

      Zen-Aky 13 июля 2015, 16:34

      Терек подписал Грузина им интересно ну раз подписали значить есть за что. Удачи Григалашвили и Тереку в целом в новом сезоне.

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      Рейтинг: +471

      Bonnucci 13 июля 2015, 14:23

      Слышь гуга усатый, я твой род еб*л грузин ты тупой!!!

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      Рейтинг: +471

      Bonnucci 13 июля 2015, 14:22

      Только ЧЕЧЕНЦЫ!!! Вперед самый Сильный и Гордый народ в Мире!!!

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      Рейтинг: +1430

      нoГГано > Bonnucci 14 июля 2015, 09:27

      Не разжигай

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      Рейтинг: +471

      Bonnucci 13 июля 2015, 14:21

      Че редактор написал "чеченцы" с маленькой???

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      Рейтинг: +90

      JOZEPPO MILANSKY 13 июля 2015, 10:40

      Почитал комментарии...Короче ясно все с этим сайтом...Вы3Б4ан и раздет просто...Таким животным как BloodyHeart и гога вообще не отвечайте, в игноре выгуливаю этих сыновей чёрта..это же не люди.их батя бросил, а мамка бухает, беляшами на вокзале торгует, чем им еще заниматься, кроме того чем они тут занимаются....а Чеченцы, Чеченцы - Элита Человечества. Ловил за ручку таких гог в момент когда они такое писали мне, на коленях просили прощения, не знаю от страха, или от сердца... но очень приятно ногой на горло наступить такому отродию чёрта..2 недели отслеживал его через друга свата дворника соседа деда его жены...Но оно того стоило!

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      Рейтинг: +1686

      BloodyНeart > JOZEPPO MILANSKY 13 июля 2015, 14:18

      Ты хоть сам понял,что накалякал?)
      И да,я поддерживаю чеченцев,которые хотят отсоединения от России!
      Я против кадыровцев!

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      Рейтинг: +90

      JOZEPPO MILANSKY > BloodyНeart 13 июля 2015, 14:38

      Что за понятие кадыровцы?1,5 млн человек в Чечне которые живут? кого ты поддерживаешь шавка? ты свои яйца как мужик поддержать не можешь..те кто хочет отсоединения это кто? те кто бросил нас и убежал в европу? иса мунаев или ахмед закаев?у них пятки сверкали когда мой отец кровь проливал свою за тот кипиш который они подняли, на водопой таких гоняем тут в одном бушлате..написал я все нормально, не твой уровень просто, дочь бандеры не способна уверенно улавливать информацию, ты по слогам читаешь, уверней глазами по строчке веди, не бойся я не выскочу из манитора..

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      Рейтинг: +884

      -Дигорец- > BloodyНeart 13 июля 2015, 15:23

      Слухай сюда.Ты и подобные тебе у-щербы будут терпеть нас и на соккере и на своих стадионах и в своих городах и в своих областях покуда Кавказ является полноправным субъектом РФ.А сейчас закройте свои пасти и сидите ровно на своих пятых точках.

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      Рейтинг: +1686

      BloodyНeart > -Дигорец- 13 июля 2015, 17:15

      Терпит вата,а мы действуем,следи за новостями по Питеру,каждую неделю гибнут оборзевшие чечены и их собратья по вере.
      Ты оказался шакалом в овечьей шкуре,строил из себя мирного и дружелюбного,но я знаю натуру каждого из вас.

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      Рейтинг: +1686

      BloodyНeart > JOZEPPO MILANSKY 13 июля 2015, 17:17

      Из этих 1.5 млн больше половины ненавидят режим Кадырова и хотят свободы.
      Целуйте и дальше Путина в ж.опу,скоро будут строить у вас церкви вместо мечетей,вашим девушкам уже запрещают ходить в платках,а неугодных расстреливают в лесах.

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      Рейтинг: +90

      JOZEPPO MILANSKY > BloodyНeart 13 июля 2015, 18:03

      мечтаешь на профессиональном уровне я смотрю...ты настолько беспомощен, ладно я бы понял что ты хочешь на*бать грузина или монгола о ситуации у нас, но ты, ты говоришь это человеку который непосредственно проживает там, и лучше любого другого человека на свете знает что тут происходит! я не третье, и даже не второе лицо, но ты пытаешься первому лицу донести как у него все плохо в его краю...ты шизофреник, такое даже аутисты и дцпшники не начали бы говорить..о такой свободе как сейчас не мечтал не один человек который хотел завоевать её для нас, тот кто попытается запретить надевать платки нашим девушкам очень сильно пожалеет, и любой человек об этом знает, никто и никогда не посмеет это сделать, ты совсем попутал наверно выпердыш бандеры..совсем вам мо4а в голову стукнула..таких сказок даже пушкин под гашишом не писал, вот это ты отжег...

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      Рейтинг: +10

      Annihilator2 > BloodyНeart 13 июля 2015, 18:30

      я с тобой солидарен насчёт чеченцев и кадыровцев. Я из первых. И этому жузеппе тоже напишу пару слов

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      Рейтинг: +10

      Annihilator2 > JOZEPPO MILANSKY 13 июля 2015, 18:35

      Хьо х1у ала г1ерта Мунаевин, Закаевин. Буьззан къонахий баркх уьш, Нахан х1инцаъ безаъ безш

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      Рейтинг: +11

      FC Terek - Grozny > BloodyНeart 13 июля 2015, 19:23

      привет на судьбу обиженная девственница

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      Рейтинг: +884

      -Дигорец- > BloodyНeart 13 июля 2015, 19:37

      Сопляк,я вижу тебя знатно бомбануло и это здорово.И да,я что,с тобой когда то тут братался,что за слёзы разочарования на твоей мордашке??С такими чертями как ты я всегда был и буду непримирим,так что не по адресу.А в остальном существуют КОНСТИТУЦИЯ И РОССИЙСКИЕ ЗАКОНЫ,соблюдение которых гарантирует охрану и защиту прав и свобод своих граждан)Так что твой приезд на танке ко мне домой,как к законопослушному гражданину,отменяется.По беспределу?Давай валяй.Уверяю,с собой на тот свет пару блодихеpов я точно унесу.Если готов(ы) к такому повороту-я(мы) жду(ём) тебя(вас).Умрёшь хотя бы как мужчина.

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      Рейтинг: +884

      -Дигорец- > BloodyНeart 13 июля 2015, 19:42

      И кого ты называешь "вата" это достойные русские люди и патриоты своей родины,а не бендеро-пендосовские подстилки вроде твоего брата!

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      Рейтинг: +90

      JOZEPPO MILANSKY > Annihilator2 13 июля 2015, 20:12

      со любой хум эр долш вукх царн.ца алитам ца вол хьо ?

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      Рейтинг: +90

      JOZEPPO MILANSKY > Annihilator2 13 июля 2015, 20:18

      бюззан къонахи, кхюйх бюззан бид болш соскок ма йинир цар.. сюли беддир, 1арбой беддир,г1алг1ай беддир, яхь йол к1енти ц1ахь биснер, болш бу дукх хинци!..ца алитам ца вол хьо царн хум? любой метте ара ваьл эр долш вукх со царн и..

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      Рейтинг: +1686

      BloodyНeart > -Дигорец- 13 июля 2015, 20:52

      Бомбануло как раз таки у тебя,перешел на личные оскорбления,до такого я не опускался.
      Значит я говорю правду,которая тебе глаза колет.
      А по поводу "ваты" я лучше тебя знаю,так как живу среди этой "ваты".
      Вижу как каждый день они бухают,попрошайничают,живут в дерь.ме,но зато целуют Путина и его режим в ж.опу.
      Про бЕндеровцев-пиндосов ты вообще дикую глупость сморозил.

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      Рейтинг: +884

      -Дигорец- > BloodyНeart 13 июля 2015, 21:10

      Ты здесь сутками оскорбляешь наши народы и весь Кавказ,так что не тебе тут про "оскорбления" пиzдеть!Реально уже одолела твоя бредятина со своими 3ми кампаниями и русским и нерусским.Хочешь воевать-иди поднимай народ,а не тут монитор-киборга из себя строй.Вали на кавкаz-центр,уна унсо или исламдин соm и там обсуждай свои вселенские планы,а тут ФУТБОЛЬНЫЙ РЕСУРС и люди хотят обсуждать футбол!

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      Рейтинг: +884

      -Дигорец- > JOZEPPO MILANSKY 13 июля 2015, 21:15

      Согласен с тобой,са ваш!

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      Рейтинг: +1686

      BloodyНeart > -Дигорец- 13 июля 2015, 21:30

      Хватит п.здеть!
      Я никогда не оскорблял весь Кавказ и его народы!
      У меня только ненависть к чеченам(кадыровцам).

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      Рейтинг: +884

      -Дигорец- > BloodyНeart 13 июля 2015, 22:15

      Аа,ну да,ты же начав 3ю кампанию будешь посылать свои ракеты исключительно на головы и дома кадыровцев..а потом обнаружится вдруг,что опять погибнет 200 тыс мирного населения....Зол я на себя,что опять сорвался и вновь ответил вечно обиженной и трусливой малолетке,неспособной отвечать за свои слова даже виртуально.Продолжай веселить тут народ своим бредом,попутно штампуя аккаунты,клоун.Всё,свободен.Это последнее.

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      Рейтинг: +10

      Annihilator2 > JOZEPPO MILANSKY 13 июля 2015, 22:29

      Ала-м хьайн луарг ала, ам дукха нохчий реза-м хир бац ахь дуьцачун

      0
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      Рейтинг: +1686

      BloodyНeart > -Дигорец- 13 июля 2015, 22:44

      Назови мои аккаунты или снова балабол?
      Я тебе уже несколько раз на эту тему говорил,снова ты взялся за клевету.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1430

      нoГГано > BloodyНeart 14 июля 2015, 09:17

      Поддерживает куевскую власть,хочет отсоединения Чечни от РФ что то ты последнее время конкретно палишься...русский он

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      ...
      Рейтинг: +90

      JOZEPPO MILANSKY > Annihilator2 14 июля 2015, 18:51

      цац хум ца хууш нохчи бу хьун уьш далахь...

      0
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      Рейтинг: +1430

      нoГГано 13 июля 2015, 09:50

      Что то последнее время на ветках Терека и Анжи одни националистические розни печатают,не порядок ! всех на трудовые работы !

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    • ...
      Рейтинг: +111

      orbit22rus 13 июля 2015, 07:23

      Когда бандеру траллишь, за это банят. А когда журналюга колхозник - это нормально...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +507

      Пичушкин > orbit22rus 13 июля 2015, 07:56

      последние несколько дней какой то беспредел творится

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      Ле Тиссье 13 июля 2015, 07:11

      Что за залоговок!!? Непрофессионально и совсем не смешно.

      Верните прежних журналистов Соккер.ру!!!

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    • ...
      Рейтинг: +921

      alessios1990 13 июля 2015, 06:42

      А почему сделан такой акцент на его национальности? Вот если бы Алания подписала грузина, то это была бы новость, а так Терек просто приобрел молодого защитника сборной Грузии) Но Алании, к сожалению, уже нет.. Чеченская республика и Грузия не являются какими то врагами!

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      Рейтинг: +884

      -Дигорец- > alessios1990 13 июля 2015, 08:03

      Почему новость,в Алании играли грузины.

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 > -Дигорец- 13 июля 2015, 08:51

      Ну конечно играли! Деметрадзе, Чантурия и т.д)

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      Рейтинг: +1686

      BloodyНeart 13 июля 2015, 01:06

      l1l1,ты пишешь что я сторонник Ельцина и типа тоже зомбирован,как вата,но при этом ты сам допускаешь грубые ошибки,ведешься на поводу пропаганды.
      Никто не убивал 200-300 тыс. чеченских детей,за всю войну не было столько жертв.
      С чеченской стороны погибло максимум тыс 50-70,вместе с ополченцами и мирными.
      Сказки про 300 тыс. выдуманы,точно также как сейчас выдумывают сказки про бандеровцев и фашистов.

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      Рейтинг: +11

      FC Terek - Grozny > BloodyНeart 13 июля 2015, 19:25

      ты их считал?

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