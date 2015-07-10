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    Рафаэл да Силва может перейти в «Галатасарай»

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэл да Силва близок к тому, чтобы перейти в «Галатасарай».

    По сообщению The Guardian, шансы на то, что бразилец покинет английский клуб возросли после решения о покупке Маттео Дармиана. Тем не менее, контракт да Силвы с «МЮ» рассчитан до лета следующего года.

    В прошлом сезоне да Силва сыграл в общей сложности в 11 матчах в составе английского клуба.

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    Источник: Guardian.com

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    10.07.2015 17:01
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    Комментарии (10)
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    dimagas1
    1436537618
    Турки что ЛЧ хотят взять?)))
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    champions 20
    1436539066
    Этот сезон был весь поломан . Но мне он очень симпатичен как игрок, цепкий, бъется до конца. Очень хочу чтобы остался
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    jet_set
    1436540091
    Не хочу чтобы его продавали. Любимец среди болельщиков.
    Ответить
    BESToloch
    1436544079
    пол Манчестера в турцию уедут?
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    Виталик ManUtd Rus
    1436545517
    Мемфис Депай : \"Отклонил ли я предложение \"ПСЖ\"? Да. \"Ливерпуля\"? Да. Ротжерс лично звонил мне ! \" Ну а Рафика очень жаль , последние годы постоянно мучался с травмами . Настоящий Манкунеанец ! Удачи ему и успехов ! Очень , очень жаль . . .
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    Selim Yavuz
    1436547382
    Скорее всего уйдет,слишком мало игрового времени получает
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    CIMBOM1905
    1436552422
    Неплохо было-бы,но наши больше 3ёх лимонов не дадут,не думаю что его отпустят за эту сумму мин. 5 нужно платить..
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    RMUKMU
    1436566593
    В 2013 я думал, что Рафа будет основным в Мю 10 лет. Жаль, что так вышло.
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    ologreds
    1694997636
    numo435307
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