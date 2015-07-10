Рафаэл да Силва может перейти в «Галатасарай»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэл да Силва близок к тому, чтобы перейти в «Галатасарай».



По сообщению The Guardian, шансы на то, что бразилец покинет английский клуб возросли после решения о покупке Маттео Дармиана. Тем не менее, контракт да Силвы с «МЮ» рассчитан до лета следующего года.



В прошлом сезоне да Силва сыграл в общей сложности в 11 матчах в составе английского клуба.





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