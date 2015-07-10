Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    "Сахалин" уволил Сабитова

    Потерявший прописку в ФНЛ "Сахалин" расторг на днях контракт с главным тренером Равилем Сабитовым и назначил на этот пост Александра Алферова. Именно под руководством этого специалиста в минувшем сезоне зону "Восток" выиграл клуб "Байкал", который в текущем году будет играть в ФНЛ.

    Перед дальневосточниками стоит конкретная задача по итогам сезона 2015/2016 вернуться в дивизион рангом выше.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.07.2015 10:13
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      Сибирский Сибиряк 31 июля 2015, 18:22

      А где турнирная таблица?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +122

      Бригант 669 11 июля 2015, 02:18

      САхалин N1!!!!! Сахалин вперед!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      volkan 10 июля 2015, 21:08

      давно пара

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +188

      IKER-RAUL 10 июля 2015, 12:39

      Удачи в возвращении

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +141

      Rruma 10 июля 2015, 11:31

      Сахалин! Вперед!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +631

      mat73 10 июля 2015, 11:26

      Сабитов там проработал, если память мне не изменяет, всегото пару-тройку месяцев, придя вместо сбежавшего оттуда Юрана или Канчельскиса, или Добровольского)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1707

      kkomov 10 июля 2015, 10:32

      заслуженно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      Salihamidjic 10 июля 2015, 10:29

      Удачи!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      aseke25 10 июля 2015, 10:29

      Какая боль...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11