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  • Авдонченко считает, что Левников ошибочно наказал «СКА-Хабаровск» пенальти в матче с ЦСКА после падения Дзагоева

Авдонченко считает, что Левников ошибочно наказал «СКА-Хабаровск» пенальти в матче с ЦСКА после падения Дзагоева

29 июля 2017, 18:09
3

Экс-арбитр ФИФА, а ныне инспектор женского футбола Наталья Авдонченко считает, что судья матча третьего тура РФПЛ ЦСКА«СКА-Хабаровск» (2:0) Кирилл Левников неверно разобрался в эпизоде с падением полузащитника армейцев Алана Дзагоева в штрафной площади хабаровчан. По мнению Авдонченко, рефери не следовало назначать пенальти за действия защитника гостей.

«Защитник прекрасно понимал, что это штрафная площадь, и привозить себе ненужный пенальти нельзя. Он все делал правильно. Да, катился в подкате, но убирал ноги, не затронув ни одной части тела Дзагоева. Дзагоев сам его переступил и упал. Честно говоря, удивительно, почему еще была показана желтая карточка. Пенальти был назначен ошибочно», – сказала Авдоченко.

Источник: Чемпионат.ком
СКА-Хабаровск ЦСКА Дзагоев Алан Левников Кирилл
Комментарии (3)
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серега кашин
1501341235
конечно пенки не было, дзагоев сам нарвался на ногу защитника
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Mr_Digorec
1501345556
Он его вообще не тронул....."странное" решение
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