Авдонченко считает, что Левников ошибочно наказал «СКА-Хабаровск» пенальти в матче с ЦСКА после падения Дзагоева

Экс-арбитр ФИФА, а ныне инспектор женского футбола Наталья Авдонченко считает, что судья матча третьего тура РФПЛ ЦСКА – «СКА-Хабаровск» (2:0) Кирилл Левников неверно разобрался в эпизоде с падением полузащитника армейцев Алана Дзагоева в штрафной площади хабаровчан. По мнению Авдонченко, рефери не следовало назначать пенальти за действия защитника гостей.

«Защитник прекрасно понимал, что это штрафная площадь, и привозить себе ненужный пенальти нельзя. Он все делал правильно. Да, катился в подкате, но убирал ноги, не затронув ни одной части тела Дзагоева. Дзагоев сам его переступил и упал. Честно говоря, удивительно, почему еще была показана желтая карточка. Пенальти был назначен ошибочно», – сказала Авдоченко.