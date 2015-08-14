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    Соколов: «Средняя месячная зарплата в ПФЛ – 55-60 тысяч»

    Гендиректор Профессиональной футбольной лиги Андрей Соколов рассказал об уровне зарплат футболистов второго дивизиона.

    «Во втором дивизионе на всю жизнь не заработаешь. Средняя месячная зарплата – 55-60 тысяч. Рублей. В зависимости от задач где-то выше, где-то ниже. Жесткие рамки не установлены. На уровне нашего дивизиона трансферы с выкупом прав на игрока происходят очень редко. Как правило, клубы выплачивают компенсацию за подготовку молодых игроков.

    С каким бюджетом можно комфортно себя чувствовать в ПФЛ? В зависимости от зоны. Если брать «Центр», то 40 – 45 миллионов рублей. «Восток» и «Урал-Поволжье» – несколько больше. Это связано с транспортом. Клубы зоны «Восток» в среднем тратят 14 миллионов рублей в сезон на транспортные расходы и проживание в гостиницах. В декабре на исполкоме РФС я предлагал уделить особое внимание этим регионам. За Уралом – две трети страны, нужно прикладывать усилия, чтобы количество клубов из этих мест на любом из уровней возрастало – это задача-максимум. А задача-минимум – создать приемлемые условия для тех, кто сейчас участвует в соревнованиях», – сказал Соколов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.08.2015 08:20
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    Комментарии (8)
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    juvseriy
    1439531571
    Кокорин может собственный клуб в ФНЛ содержать! При чем который будет бороться за выход в премьер лигу!
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    iBragim2102
    1526293055
    Людям с высшим образованием платят меньше.
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    ologreds
    1694997402
    numo438934
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