Соколов: «Средняя месячная зарплата в ПФЛ – 55-60 тысяч»

Гендиректор Профессиональной футбольной лиги Андрей Соколов рассказал об уровне зарплат футболистов второго дивизиона.

«Во втором дивизионе на всю жизнь не заработаешь. Средняя месячная зарплата – 55-60 тысяч. Рублей. В зависимости от задач где-то выше, где-то ниже. Жесткие рамки не установлены. На уровне нашего дивизиона трансферы с выкупом прав на игрока происходят очень редко. Как правило, клубы выплачивают компенсацию за подготовку молодых игроков.

С каким бюджетом можно комфортно себя чувствовать в ПФЛ? В зависимости от зоны. Если брать «Центр», то 40 – 45 миллионов рублей. «Восток» и «Урал-Поволжье» – несколько больше. Это связано с транспортом. Клубы зоны «Восток» в среднем тратят 14 миллионов рублей в сезон на транспортные расходы и проживание в гостиницах. В декабре на исполкоме РФС я предлагал уделить особое внимание этим регионам. За Уралом – две трети страны, нужно прикладывать усилия, чтобы количество клубов из этих мест на любом из уровней возрастало – это задача-максимум. А задача-минимум – создать приемлемые условия для тех, кто сейчас участвует в соревнованиях», – сказал Соколов.