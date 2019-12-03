Клубы ПФЛ одобрили реорганизацию лиги. Группа «Восток» ликвидирована, в ФНЛ будет выходить четыре клуба

На общем собрании клубов ПФЛ принято решение о реформе лиги начиная с сезона-2020/21, сообщает «Спорт-Экспресс».
Клубы одобрили сокращение групп ПФЛ с пяти до четырех. Команды из группы «Восток» будут включены в группы «Центр», «Запад» и «Урал-Приволжье». В каждую из трех новых групп добавятся по две команды из действующей группы «Восток».
Общее количество команд в лиге сохранят. В ФНЛ будут выходить победители каждой из четырех групп, четыре команды будут выбывать в ПФЛ.
Сообщается, что переформатирование структуры ПФЛ приведет к увеличению расходов на выездные матчи, особенно для команд восточной части страны – до 14 миллионов рублей.
- Сейчас в группе «Восток» играют шесть команд, «Центр» – 14 команд, «Юг» – 16, «Урал-Приволжье» – 12, «Запад» – 14. Из каждой группы ПФЛ в ФНЛ выходит по одной команде.
Источник: «Спорт-Экспресс»