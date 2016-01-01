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    Клубы ПФЛ одобрили реорганизацию лиги. Группа «Восток» ликвидирована, в ФНЛ будет выходить четыре клуба

    На общем собрании клубов ПФЛ принято решение о реформе лиги начиная с сезона-2020/21, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Клубы одобрили сокращение групп ПФЛ с пяти до четырех. Команды из группы «Восток» будут включены в группы «Центр», «Запад» и «Урал-Приволжье». В каждую из трех новых групп добавятся по две команды из действующей группы «Восток».

    Общее количество команд в лиге сохранят. В ФНЛ будут выходить победители каждой из четырех групп, четыре команды будут выбывать в ПФЛ.

    Сообщается, что переформатирование структуры ПФЛ приведет к увеличению расходов на выездные матчи, особенно для команд восточной части страны – до 14 миллионов рублей.

    • Сейчас в группе «Восток» играют шесть команд, «Центр» – 14 команд, «Юг» – 16, «Урал-Приволжье» – 12, «Запад» – 14. Из каждой группы ПФЛ в ФНЛ выходит по одной команде.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +12856

      bset 20 минут назад

      Чего? Клубы из Востока перенести в Запад и Центр? Совсем, что ли, рехнулись? Может просто уделим больше внимания повышению уровня футбола на Востоке и будем составлять календарь, чтобы минимизировать перелеты?

      2
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      Рейтинг: +1354

      AZ 25 минут назад

      Это например команда Сахалин будет летать на игру к нам в Брянск? От самого востока до самого запада? Чтобы сыграть одну игру? Что за дичь?

      2
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      Рейтинг: +260

      vmonomah17 27 минут назад

      Вообще не вижу смысла в ФНЛ. Команда выходит в РПЛ и отказывается от участия ввиду отсутствия денег. У кого финансы есть, тот выходит в РПЛ. Молодежь из ФНЛ в РПЛ почти не переходит. Ну и уровень футбола ФНЛ....

      1
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      Рейтинг: +698

      evgevg13 34 минуты назад

      Гениально! Раскидать команды Дальнего востока о Сибири до самого юга. У них и так с бюджетом полный натяг. Они и в ФНЛ из-за неподъемных трат отказывались выходить. Считай застрелили эти команды.

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