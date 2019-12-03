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  • Клубы ПФЛ одобрили реорганизацию лиги. Группа «Восток» ликвидирована, в ФНЛ будет выходить четыре клуба

Клубы ПФЛ одобрили реорганизацию лиги. Группа «Восток» ликвидирована, в ФНЛ будет выходить четыре клуба

3 декабря 2019, 15:45
22

На общем собрании клубов ПФЛ принято решение о реформе лиги начиная с сезона-2020/21, сообщает «Спорт-Экспресс».

Клубы одобрили сокращение групп ПФЛ с пяти до четырех. Команды из группы «Восток» будут включены в группы «Центр», «Запад» и «Урал-Приволжье». В каждую из трех новых групп добавятся по две команды из действующей группы «Восток».

Общее количество команд в лиге сохранят. В ФНЛ будут выходить победители каждой из четырех групп, четыре команды будут выбывать в ПФЛ.

Сообщается, что переформатирование структуры ПФЛ приведет к увеличению расходов на выездные матчи, особенно для команд восточной части страны – до 14 миллионов рублей.

  • Сейчас в группе «Восток» играют шесть команд, «Центр» – 14 команд, «Юг» – 16, «Урал-Приволжье» – 12, «Запад» – 14. Из каждой группы ПФЛ в ФНЛ выходит по одной команде.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ФНЛ
Комментарии (22)
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evgevg13
1575377585
Гениально! Раскидать команды Дальнего востока о Сибири до самого юга. У них и так с бюджетом полный натяг. Они и в ФНЛ из-за неподъемных трат отказывались выходить. Считай застрелили эти команды.
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AZ
1575378113
Это например команда Сахалин будет летать на игру к нам в Брянск? От самого востока до самого запада? Чтобы сыграть одну игру? Что за дичь?
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bset
1575378413
Чего? Клубы из Востока перенести в Запад и Центр? Совсем, что ли, рехнулись? Может просто уделим больше внимания повышению уровня футбола на Востоке и будем составлять календарь, чтобы минимизировать перелеты?
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mihail200606
1575382083
Клубы из Востока из-за отсутствия необходимых средств отказываются выходить в пфл, даже если первое место занимают, а им хотят предложить летать через всю страну? Не пойму..
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Ден 781
1575382427
Для Востока надо было делать единый турнир, где один город бы принимал все 6 команд, и они бы за месяц играли все игры, по типа сетки чемпионата мира
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bset
1575386487
Лучше поделить ФНЛ на 2 зоны - западная (Балтика, Химки, Чертаново, Торпедо, Чайка, Краснодар-2, Армавир, Ротор, Шинник, Нижний Новгород) и восточная (Мордовия, Нефтехимик, Томь, Енисей, СКА-Хабаровск, Луч). Спартак-2, Текстильщик, Факел и Авангард уходят в ПФЛ западной зоны, из ПФЛ в восточную зону ФНЛ поднимаются Акрон, Челябинск, Иртыш и Сахалин (ну или Новосибирск, если Сахалин откажется). В каждой зоне играется чемпионат, а по результатам топ-4 команды играют между собой и две лучшие выходят в РПЛ. Победители ПФЛ зоны Запад, Центр и Юг играют между собой, победитель выходит напрямую, серебряный призер играет стыковой матч с предпоследней команды западной зоны ФНЛ. Победители ПФЛ Урал-Поволжье и Восток играют между собой матч. Победитель выходит в ФНЛ восточной зоны, проигравший играет стыковой матч против предпоследней команды ФНЛ Восток.
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gor77
1575389185
К вопросу о развитии и "оптимизации". Сейчас в группе «Восток» играют 6 команд. В сезоне 2000 года было 14 команд. В 1996 году - 16 команд. Раньше хоть какая-то была поддержка от администраций областей и краёв и спонсоров. Это было весьма престижно для каждого региона. А теперь...(((( А про климатические условия - это вообще разные регионы. В апреле или в октябре +5 в Омске и +5 на Сахалине - это принципиально разная погода. Про расстояния повторять нет смысла. А сколько уже закрылось клубов в Сибири и Дальнем Востоке в ПФЛ?((((((( В общем, ситуация как в одном фильме: "Всё хорошо! Идём ко дну."
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Вальдемар IV
1575389865
еще бы первое место рпл аннулировали, чтобы чемпионство в рпл начиналось со второго, пускай зина обмажется первыми строчками с вилковыми
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BRO_football
1575393573
Все эти сокращения лиг говорят лишь о деградации российского футбола. Клубов становится всё меньше, а их финансирование снижается. А то, что клубы с Востока раскидали по разным зонам, так это вообще бред. Я считаю, что клубы с Востока должны играть вне ПФЛ. А что? Денег у них нет, который год в лигу выше подниматься они не хотят. Какой смысл тогда их мучить? Пусть играют между собой, как и сейчас.
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general.lizyukov
1575405570
Да пора уже закрыть все эти фнл, пфл, да и рпл до МКАДА сократить, а прочих только за деньги допускать. А то повадились нищеброды в футбол играть. Бухайте и дом2 смотрите, неча выкобениваться, быдло!!!
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