Клубы ПФЛ одобрили реорганизацию лиги. Группа «Восток» ликвидирована, в ФНЛ будет выходить четыре клуба

На общем собрании клубов ПФЛ принято решение о реформе лиги начиная с сезона-2020/21, сообщает «Спорт-Экспресс».

Клубы одобрили сокращение групп ПФЛ с пяти до четырех. Команды из группы «Восток» будут включены в группы «Центр», «Запад» и «Урал-Приволжье». В каждую из трех новых групп добавятся по две команды из действующей группы «Восток».

Общее количество команд в лиге сохранят. В ФНЛ будут выходить победители каждой из четырех групп, четыре команды будут выбывать в ПФЛ.

Сообщается, что переформатирование структуры ПФЛ приведет к увеличению расходов на выездные матчи, особенно для команд восточной части страны – до 14 миллионов рублей.