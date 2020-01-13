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  • Иркутский «Зенит» будут финансировать из бюджета. Сейчас игроки подрабатывают таксистами и грузчиками

Иркутский «Зенит» будут финансировать из бюджета. Сейчас игроки подрабатывают таксистами и грузчиками

13 января 2020, 17:43
8

Министерство спорта Иркутской области возьмет на частичное бюджетное финансирование местный «Зенит», игроки которого с июля не получают зарплату.

«На сегодня готовятся документы, с этого года 50% расходов трех профессиональных команд мы берем на себя. Это «Зенит», а также волейбольная и баскетбольная команды», – сообщили в пресс-службе министерства.

В Минспорта не уточнили, какую сумму футбольный клуб получит из бюджета.

В пресс-службе прокуратуры Иркутской области сообщили, что по факту задержки зарплаты футболистам проводится проверка, выясняется причина невыплаты денег игрокам.

  • «Зенит» занимает последнее шестое место в турнирной таблице зоны «Восток» ПФЛ.
  • Иркутяне набрали 9 очков в 12 турах.

В иркутском «Зените» полгода не платят зарплату. Футболисты подрабатывают таксистами и грузчиками


Источник: ТАСС
Зенит
Комментарии (8)
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la verdad
1578927069
Я тоже подрабатываю то таксистом то грузчиком. Дайте мне денег из бюджета!!!
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LAY394
1578927910
такой пистежжжж!!!!
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Joni10
1578931298
Живу в иркутске,такого ******* не слышал(в основном живут на своих запасах.
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BlackMurder
1578941512
Чтобы платить футболистам, надо сделать зарплату всем по 10 тыщ и все
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Armani nn
1578951086
Будто до того как эту новость в СМИ не выкинули,никто ничего не знал.
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