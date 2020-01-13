Иркутский «Зенит» будут финансировать из бюджета. Сейчас игроки подрабатывают таксистами и грузчиками

Министерство спорта Иркутской области возьмет на частичное бюджетное финансирование местный «Зенит», игроки которого с июля не получают зарплату.

«На сегодня готовятся документы, с этого года 50% расходов трех профессиональных команд мы берем на себя. Это «Зенит», а также волейбольная и баскетбольная команды», – сообщили в пресс-службе министерства.

В Минспорта не уточнили, какую сумму футбольный клуб получит из бюджета.

В пресс-службе прокуратуры Иркутской области сообщили, что по факту задержки зарплаты футболистам проводится проверка, выясняется причина невыплаты денег игрокам.

«Зенит» занимает последнее шестое место в турнирной таблице зоны «Восток» ПФЛ.

Иркутяне набрали 9 очков в 12 турах.

В иркутском «Зените» полгода не платят зарплату. Футболисты подрабатывают таксистами и грузчиками



