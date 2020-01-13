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    Иркутский «Зенит» будут финансировать из бюджета. Сейчас игроки подрабатывают таксистами и грузчиками

    Министерство спорта Иркутской области возьмет на частичное бюджетное финансирование местный «Зенит», игроки которого с июля не получают зарплату.

    «На сегодня готовятся документы, с этого года 50% расходов трех профессиональных команд мы берем на себя. Это «Зенит», а также волейбольная и баскетбольная команды», – сообщили в пресс-службе министерства.

    В Минспорта не уточнили, какую сумму футбольный клуб получит из бюджета.

    В пресс-службе прокуратуры Иркутской области сообщили, что по факту задержки зарплаты футболистам проводится проверка, выясняется причина невыплаты денег игрокам.

    • «Зенит» занимает последнее шестое место в турнирной таблице зоны «Восток» ПФЛ.
    • Иркутяне набрали 9 очков в 12 турах.

    В иркутском «Зените» полгода не платят зарплату. Футболисты подрабатывают таксистами и грузчиками


    Источник: ТАСС

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    13.01.2020 17:43
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +578

      Armani nn 14 января 2020, 00:31

      Будто до того как эту новость в СМИ не выкинули,никто ничего не знал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 13 января 2020, 21:51

      Чтобы платить футболистам, надо сделать зарплату всем по 10 тыщ и все

      1
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б > BlackMurder 1 сентября 2020, 18:17

      ну зачем так уж. просто платить среднюю ЗП по району, области, городу.

      0
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      Рейтинг: +32

      Joni10 13 января 2020, 19:01

      Живу в иркутске,такого ******* не слышал(в основном живут на своих запасах.

      0
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      Рейтинг: +567

      LAY394 13 января 2020, 18:05

      такой пистежжжж!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 13 января 2020, 17:51

      Я тоже подрабатываю то таксистом то грузчиком. Дайте мне денег из бюджета!!!

      3
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      Рейтинг: +567

      LAY394 > la verdad 13 января 2020, 18:06

      А тебе незя ты простой батрак как и я!!!

      1
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 > la verdad 13 января 2020, 22:18

      Что мешало пойти в футболисты?

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