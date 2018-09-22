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    Экс-игрок «Ливерпуля» и сборной Испании Риера откроет футбольную академию в Омске

    Бывший полузащитник сборной Испании Альберт Риера открывает футбольную академию в Омске. Эту информацию подтвердил сам спортсмен.

    «Думаю, это единственная испанская футбольная школа на всю Сибирь. Участие в презентации уже подтвердил мой земляк, бывший полузащитник «Барселоны» и «Ливерпуля» Луис Гарсия.

    Хотел пригласить Андрея Воронина, хорошо знакомого мне по выступлениям в Англии, но пока неизвестно, удастся ли Андрею вырваться. Надеюсь, приедет Александр Мостовой», – рассказал Риера.

    В школе будут заниматься подростки от 13 до 17 лет.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.09.2018 13:08
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2398

      Mister_Tomsk 4 декабря 2019, 10:56

      Прижился же в России парень, и пользу приносит. Молодец)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 сентября 2018, 11:21

      Хорошее дело. Молодец.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1236

      омск55 22 сентября 2018, 14:48

      Прекрасная новость

      2
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 22 сентября 2018, 14:12

      Молодец, уважуха!

      4
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 22 сентября 2018, 13:10

      Господа, придавать помпезности нужно не открытие школы, а воспитание игроков европейского уровня.
      Ведь во время зачатия никто не радуется, что ребенок станет, например, президентом.

      1
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev > vladik12 22 сентября 2018, 14:13

      Во время зачатия сам процесс радует;)

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > vladik12 22 сентября 2018, 15:13

      Это уже хорошо.....что нибудь да вырастет....а бог даст так ....так и путное вырастет....а если и не чего не делать так уж точно не чего не вырастет

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