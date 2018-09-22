Экс-игрок «Ливерпуля» и сборной Испании Риера откроет футбольную академию в Омске

Бывший полузащитник сборной Испании Альберт Риера открывает футбольную академию в Омске. Эту информацию подтвердил сам спортсмен.

«Думаю, это единственная испанская футбольная школа на всю Сибирь. Участие в презентации уже подтвердил мой земляк, бывший полузащитник «Барселоны» и «Ливерпуля» Луис Гарсия.

Хотел пригласить Андрея Воронина, хорошо знакомого мне по выступлениям в Англии, но пока неизвестно, удастся ли Андрею вырваться. Надеюсь, приедет Александр Мостовой», – рассказал Риера.

В школе будут заниматься подростки от 13 до 17 лет.