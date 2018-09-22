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  • Экс-игрок «Ливерпуля» и сборной Испании Риера откроет футбольную академию в Омске

Экс-игрок «Ливерпуля» и сборной Испании Риера откроет футбольную академию в Омске

22 сентября 2018, 13:08
7

Бывший полузащитник сборной Испании Альберт Риера открывает футбольную академию в Омске. Эту информацию подтвердил сам спортсмен.

«Думаю, это единственная испанская футбольная школа на всю Сибирь. Участие в презентации уже подтвердил мой земляк, бывший полузащитник «Барселоны» и «Ливерпуля» Луис Гарсия.

Хотел пригласить Андрея Воронина, хорошо знакомого мне по выступлениям в Англии, но пока неизвестно, удастся ли Андрею вырваться. Надеюсь, приедет Александр Мостовой», – рассказал Риера.

В школе будут заниматься подростки от 13 до 17 лет.

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Публикация от text (@11riera11)

Источник: Чемпионат.ком
Испания. Примера Ливерпуль Испания Риера Альберт
Комментарии (7)
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vladik12
1537611032
Господа, придавать помпезности нужно не открытие школы, а воспитание игроков европейского уровня. Ведь во время зачатия никто не радуется, что ребенок станет, например, президентом.
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Diesel133
1537614779
Молодец, уважуха!
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омск55
1537616909
Прекрасная новость
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zigbert
1537690868
Хорошее дело. Молодец.
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Mister_Tomsk
1575446161
Прижился же в России парень, и пользу приносит. Молодец)
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