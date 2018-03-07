ФНЛ может быть сокращена до 18 клубов

В РФС готовы рассмотреть вопрос о реформировании ФНЛ и ПФЛ. Во втором российском дивизионе может произойти расшиение количества зон до шести.

Для этого предлагается разбить зону «Восток» на две группы – «Дальний Восток» и «Сибирь», включив в каждую любительские команды. При этом РФС в первые два-три года готов проявить лояльность к новичкам ПФЛ в отношении их инфраструктуры, заменив процедуру лицензирования клубов на процедуру аттестации.

Что касается ФНЛ, то первый дивизион может сократиться до 18 клубов (сейчас здесь играет 20), что при системе «осень-весна» позволит разгрузить календарь и, в частности, позже возобновлять сезон.

Стоит отметить, что при составе из 18 команд ФНЛ обмен с ПФЛ сократится с 5 до 3 клубов. При этом победителям зон второго дивизиона, возможно, придется проводить между собой либо стыковые матчи, либо «пульку» среди тех, кто подтвердит намерение идти на повышение.