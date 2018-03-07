ФНЛ может быть сокращена до 18 клубов

В Сибири и на Дальнем Востоке в силу климатических условий возможно играть только с конца апреля до начала октября, так какого ... тогда так составлен календарь что июнь и июль не играют. Зимой там никому это не нужно, вот и играют 6 команд. А вот идея разбить на зоны Сибирь и Дальний Восток хорошая, если Кемеровская область подключится, то в Сибири порядка 16 команд можно набрать, да и на Дальнем Востоке не меньше 10-12 наберется. Только летом играть нужно!!!
В РФС готовы рассмотреть вопрос о реформировании ФНЛ и ПФЛ. Во втором российском дивизионе может произойти расшиение количества зон до шести.
Для этого предлагается разбить зону «Восток» на две группы – «Дальний Восток» и «Сибирь», включив в каждую любительские команды. При этом РФС в первые два-три года готов проявить лояльность к новичкам ПФЛ в отношении их инфраструктуры, заменив процедуру лицензирования клубов на процедуру аттестации.
Что касается ФНЛ, то первый дивизион может сократиться до 18 клубов (сейчас здесь играет 20), что при системе «осень-весна» позволит разгрузить календарь и, в частности, позже возобновлять сезон.
Стоит отметить, что при составе из 18 команд ФНЛ обмен с ПФЛ сократится с 5 до 3 клубов. При этом победителям зон второго дивизиона, возможно, придется проводить между собой либо стыковые матчи, либо «пульку» среди тех, кто подтвердит намерение идти на повышение.