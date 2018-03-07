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    ФНЛ может быть сокращена до 18 клубов

    В РФС готовы рассмотреть вопрос о реформировании ФНЛ и ПФЛ. Во втором российском дивизионе может произойти расшиение количества зон до шести.

    Для этого предлагается разбить зону «Восток» на две группы – «Дальний Восток» и «Сибирь», включив в каждую любительские команды. При этом РФС в первые два-три года готов проявить лояльность к новичкам ПФЛ в отношении их инфраструктуры, заменив процедуру лицензирования клубов на процедуру аттестации.

    Что касается ФНЛ, то первый дивизион может сократиться до 18 клубов (сейчас здесь играет 20), что при системе «осень-весна» позволит разгрузить календарь и, в частности, позже возобновлять сезон.

    Стоит отметить, что при составе из 18 команд ФНЛ обмен с ПФЛ сократится с 5 до 3 клубов. При этом победителям зон второго дивизиона, возможно, придется проводить между собой либо стыковые матчи, либо «пульку» среди тех, кто подтвердит намерение идти на повышение.

    Источник: «Матч ТВ»

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    07.03.2018 09:29
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +14

      TOR777 19 марта 2018, 08:03

      В Сибири и на Дальнем Востоке в силу климатических условий возможно играть только с конца апреля до начала октября, так какого ... тогда так составлен календарь что июнь и июль не играют. Зимой там никому это не нужно, вот и играют 6 команд. А вот идея разбить на зоны Сибирь и Дальний Восток хорошая, если Кемеровская область подключится, то в Сибири порядка 16 команд можно набрать, да и на Дальнем Востоке не меньше 10-12 наберется. Только летом играть нужно!!!

      4
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      Рейтинг: +481

      sergey610 17 марта 2018, 17:00

      Давно пора.

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 марта 2018, 13:14

      Все правильно ,что бы не топтаться в грязи и не играть в мороз.Что поделаешь нет у нас нормальных условий для проведения матчей.

      2
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 7 марта 2018, 15:20

      Давно пора сокращать РФПЛ до 12 клубов, которые более менее приспособлены и финансово защищены.
      То есть на данный момент это ЦСКА, Локомотив, Динамо, Спартак, Зенит, Краснодар, Ахмат, ну и еще - 5 команд, финансирующих не из бюджета регионов.

      А если учитывать, что у нас в РФПЛ 10 команд играют автобусом, то ФНЛ можно вообще по система КХЛ делать, несколько дивизионов, команды, занявшие последние места в дивизионах по итогам чемпионата отправляются в соответствующие зоны.

      2
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 7 марта 2018, 11:42

      Еще бы сократить РФПЛ до 14 клубов и перевести снова на Весна-Осень...
      Было бы совсем здорово.

      1
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      Рейтинг: +1309

      Manilov > VVM1964 7 марта 2018, 12:04

      Если сократить лигу до 14 команд и уплотнить график игр (играют же в Британии через 3 дня), то не придется играть в ноябре.

      2
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Manilov 12 мая 2018, 16:22

      в Британии 20 клубов 2 кубка плюс еврокубки ну и климат конечно

      0
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      Рейтинг: +1905

      латунный > gosproektikabinet 3 декабря 2019, 18:34

      цска динамо спартак локо торпедо арарат долгопрудный спартак 2 динамо 2 цска2 цдка локо 2 торпедо 2 вот и будут играть

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 марта 2018, 11:30

      может и неплохая идея с учетом разных проблем команд, но нужно все учесть и детально проработать а не как у нас всегда сделают а потом думают.

      6
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 7 марта 2018, 10:10

      это нормально

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 7 марта 2018, 10:01

      Наконец-то стали учитывать слабую финансовую способность клубов и отказ от выворачивания рук новичкам суровыми и затратными требованиями - это отлично и продуманно!
      Возможно, все изменения поспособствуют нормальному функционирования клубов младших лиг!

      5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 марта 2018, 09:43

      Бредовые идеи могут созреть только в бредовой голове зажравшихся функционеров РФС.

      -1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 09:39

      Ну и кто эту новость принял радостно!!!тут в РФПЛ проблем как конь нае.б,а ни ФНЛ модернизируют!!!Бред!!!

      3
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