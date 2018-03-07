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ФНЛ может быть сокращена до 18 клубов

7 марта 2018, 09:29
15

В РФС готовы рассмотреть вопрос о реформировании ФНЛ и ПФЛ. Во втором российском дивизионе может произойти расшиение количества зон до шести.

Для этого предлагается разбить зону «Восток» на две группы – «Дальний Восток» и «Сибирь», включив в каждую любительские команды. При этом РФС в первые два-три года готов проявить лояльность к новичкам ПФЛ в отношении их инфраструктуры, заменив процедуру лицензирования клубов на процедуру аттестации.

Что касается ФНЛ, то первый дивизион может сократиться до 18 клубов (сейчас здесь играет 20), что при системе «осень-весна» позволит разгрузить календарь и, в частности, позже возобновлять сезон.

Стоит отметить, что при составе из 18 команд ФНЛ обмен с ПФЛ сократится с 5 до 3 клубов. При этом победителям зон второго дивизиона, возможно, придется проводить между собой либо стыковые матчи, либо «пульку» среди тех, кто подтвердит намерение идти на повышение.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. ФНЛ
Комментарии (15)
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Татарин за ЦСКА
1520404785
Ну и кто эту новость принял радостно!!!тут в РФПЛ проблем как конь нае.б,а ни ФНЛ модернизируют!!!Бред!!!
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prezent2017
1520405038
Бредовые идеи могут созреть только в бредовой голове зажравшихся функционеров РФС.
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insider_retro
1520406108
Наконец-то стали учитывать слабую финансовую способность клубов и отказ от выворачивания рук новичкам суровыми и затратными требованиями - это отлично и продуманно! Возможно, все изменения поспособствуют нормальному функционирования клубов младших лиг!
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Igor Belousov
1520406604
это нормально
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OfaZavr
1520411452
может и неплохая идея с учетом разных проблем команд, но нужно все учесть и детально проработать а не как у нас всегда сделают а потом думают.
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Manilov
1520412126
Еще бы сократить РФПЛ до 14 клубов и перевести снова на Весна-Осень... Было бы совсем здорово.
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ARTHUR19
1520425232
Давно пора сокращать РФПЛ до 12 клубов, которые более менее приспособлены и финансово защищены. То есть на данный момент это ЦСКА, Локомотив, Динамо, Спартак, Зенит, Краснодар, Ахмат, ну и еще - 5 команд, финансирующих не из бюджета регионов. А если учитывать, что у нас в РФПЛ 10 команд играют автобусом, то ФНЛ можно вообще по система КХЛ делать, несколько дивизионов, команды, занявшие последние места в дивизионах по итогам чемпионата отправляются в соответствующие зоны.
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zigbert
1520504043
Все правильно ,что бы не топтаться в грязи и не играть в мороз.Что поделаешь нет у нас нормальных условий для проведения матчей.
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sergey610
1521295220
Давно пора.
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TOR777
1521435806
В Сибири и на Дальнем Востоке в силу климатических условий возможно играть только с конца апреля до начала октября, так какого ... тогда так составлен календарь что июнь и июль не играют. Зимой там никому это не нужно, вот и играют 6 команд. А вот идея разбить на зоны Сибирь и Дальний Восток хорошая, если Кемеровская область подключится, то в Сибири порядка 16 команд можно набрать, да и на Дальнем Востоке не меньше 10-12 наберется. Только летом играть нужно!!!
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