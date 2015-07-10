"Рома" и "Монако" договорились о трансфере Дестро

Нападающий итальянской "Ромы" Маттиа Дестро в ближайшее время может стать футболистом "Монако". Известно, что клубы уже договорились касательно трансфера. Игрок будет получать на Лазурном берегу 2,5 миллиона евро. Однако сам Дестро, находящийся сейчас в медовом месяце, еще не дал согласия на переход в "Монако", поэтому не исключается, что он выберет иной вариант продолжения карьеры.



В минувшем сезоне "Серии А" форвард в общей сложности провел 31 матч и забил 8 раз.



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