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    Ндинга не сыграет в матче с "Зенитом"

    Новый игрок "Локомотива" Дельвин Ндинга не сможет дебютировать в составе "железнодорожников" в матче за Суперкубок 12 июля. 27-летнему игроку необходимо решить вопрос с визой.

    "Помню ли матчи с "Зенитом" в Лиге чемпионов? Это было в 2010 году. Тогда "Осер" был скромным середнячком, и мы понимали, что "Зенит" сильнее - это большая команда. Но мы прошли дальше. Тем интереснее будет снова встретиться с "Зенитом" в чемпионате, потому что в матче за Суперкубок я не сыграю. Нужно решить вопросы с визой.
    Как скоро буду готов сыграть? Это будет во многом зависеть от тренера и того, какое впечатление я на него произведу. С понедельника приступаю к работе с командой в Москве. Думаю, что буду готов в самое ближайшее время", - передает слова футболиста "Чемпионат".

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    Источник: Чемпионат.ком

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    10.07.2015 01:04
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1532

      starche 10 июля 2015, 14:54

      Кто это!?

      0
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      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 10 июля 2015, 11:16

      Ничего страшного, еще успеет. Чемпионат только начнется.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +607

      Bearded man 10 июля 2015, 08:15

      Скромный середняк взял бронзу в чемпионате? Ну ну.)

      1
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 10 июля 2015, 08:02

      хорошо

      0
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      Рейтинг: +1207

      RussianHorse 10 июля 2015, 07:56

      Стали известны причины из-за которых главный тренер СКА Андрей Назаров избил врача команды, лучшего доктора КХЛ Егора Козлова.

      Во вторник он вызвал врача на встречу и сказал, что тот может подыскивать себе другое место работы. Козлов не согласился с этим решением и получил от Назарова удар по лицу. Затем главный тренер команды стал избивать врача ногами.

      Рассказывают, что в питерском клубе хотя замять историю, предлагают врачу компенсацию морального ущерба и оплатить всё лечение, но пока доктор твердо намерен обратиться в полицию.

      Типичная ситуация в городе бомжей.

      2
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      Рейтинг: +95

      Старый Провинциал > RussianHorse 10 июля 2015, 08:40

      "...Типичная ситуация в городе бомжей"
      ------------------------------

      Типично масквабадское отношение к самому русскому городу в мире - Санкт-Петербургу. Оно понятно - в Москве русские уже воспринимаются как люди второго сорта, типа "бомжи".

      Москва же известна в мире как столица золотых унитазов - город, где живут более 100 000 миллионеров, но на российский спорт богатыми масквабадцами тратится меньше денег, чем на прически для собачек.

      Как говорится - каждому свое...

      1
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      Рейтинг: +1207

      RussianHorse > Старый Провинциал 10 июля 2015, 12:41

      У москвичей отношение к вам,как к хохлам. Если бы была петиция по какому городу бомбануть ракетой,то вы бы опередили киев.

      0
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      Рейтинг: +28

      loko7778 10 июля 2015, 07:36

      ДА ТРАТЯТ ДЕНЬГИ ОЧЕНЬ СКРОМНО. КРИЗИС

      0
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      Рейтинг: +138

      Fester_Addams 10 июля 2015, 07:26


      "скромный" дельфин нам достался, просит называть его
      El Diablo...

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      Рейтинг: +152

      ren888888 10 июля 2015, 03:35

      Б3денит-однозначно шампиньон))

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      Рейтинг: +736

      summer2014 10 июля 2015, 02:47

      "Осер" страшный сон Петербурга....

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      Рейтинг: +29

      Великий_конь 10 июля 2015, 02:36

      Лукьянченко Ульяна на этом сайте будет вместо Зотова на Соккере.

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      Рейтинг: +736

      summer2014 > Великий_конь 10 июля 2015, 02:49

      Зотов aka Лукьянченко Ульяна

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