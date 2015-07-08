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    Селюк: "Я очень разочарован в Семине"

    Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился некоторыми подробностями подписания контракта махачкалинского "Анжи" с полузащитником Лоренцо Эбесилио.

    "Это событие принесло мне разочарование в некоторых людях. После этого прошу не связывать мое имя с Юрием Семиным, больше не буду представлять его интересы. Если бы Семин со своими людьми цивилизованно попросили меня отказаться от прав на Эбесилио и подарить его дагестанцам, я бы согласился. Но они поступили некрасиво и просто подписали контракт за моей спиной. С Юрием Павловичем мы дружили лет двадцать, а теперь пришло разочарование. Я ведь привез Эбесилио в свое время в "Габалу", когда туда никто не хотел ехать. Тем самым помог сохранить репутацию Семину. Что ж, жизнь нас рассудит. Теперь никаких игроков предлагать "Анжи" бесплатно не буду", - заявил Селюк.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    08.07.2015 18:07
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    Комментарии53
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      Рейтинг: +247

      KLINSI 9 июля 2015, 22:32

      Что ж это за агент если за его спиной игрока подписывают.

      0
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 9 июля 2015, 08:22

      20 лет дружбы и теперь он не хочет иметь дело с Семиным из за одного игрока! Дружба проверяется годами.. Полагаю, что Юрий Палыч погрустит и забудет это)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1707

      kkomov 8 июля 2015, 23:43

      селюк не вызывает симпатии и нет веры ему!

      1
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 8 июля 2015, 23:30

      бывает

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +21

      ZaZizu 8 июля 2015, 23:24

      бедный-бедный селюк, тебя жалеет вся футбольная Россия )))

      2
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      Рейтинг: +149

      goga1332 8 июля 2015, 23:18

      грязные нецивилизованные дагестанские схемы налицо !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      metre 8 июля 2015, 23:12

      В 2011 году этот не хороший человек изрядно Таврию всякими не бой Кобол ислами наводнил, сколько потом всего было.....

      0
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      Рейтинг: +356

      Ruslan3132 8 июля 2015, 23:06

      обиделся )))

      0
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      Рейтинг: +1892

      multiscan 8 июля 2015, 23:01

      Кто такой Сёмин - знаю, а ЧТО такое Селюк?

      4
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      Рейтинг: +24

      ShamsUSSR 8 июля 2015, 22:50

      Все по понятиям сделал Палыч... Селюк теперь в обиженке под шконку полез...

      0
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