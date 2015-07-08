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    Селюк: «Я очень разочарован в Семине»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился некоторыми подробностями подписания контракта махачкалинского «Анжи» с полузащитником Лоренцо Эбесилио.

    «Это событие принесло мне разочарование в некоторых людях. После этого прошу не связывать мое имя с Юрием Семиным, больше не буду представлять его интересы. Если бы Семин со своими людьми цивилизованно попросили меня отказаться от прав на Эбесилио и подарить его дагестанцам, я бы согласился. Но они поступили некрасиво и просто подписали контракт за моей спиной. С Юрием Павловичем мы дружили лет двадцать, а теперь пришло разочарование. Я ведь привез Эбесилио в свое время в «Габалу», когда туда никто не хотел ехать. Тем самым помог сохранить репутацию Семину. Что ж, жизнь нас рассудит. Теперь никаких игроков предлагать «Анжи» бесплатно не буду», – заявил Селюк.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    08.07.2015 18:07
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    Комментарии (57)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    multiscan
    1436385661
    Кто такой Сёмин - знаю, а ЧТО такое Селюк?
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    Ruslan3132
    1436386002
    обиделся )))
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    metre
    1436386374
    В 2011 году этот не хороший человек изрядно Таврию всякими не бой Кобол ислами наводнил, сколько потом всего было.....
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    goga1332
    1436386689
    грязные нецивилизованные дагестанские схемы налицо !
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    ZaZizu
    1436387072
    бедный-бедный селюк, тебя жалеет вся футбольная Россия )))
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    Lucius Vorenus
    1436387459
    бывает
    Ответить
    kkomov
    1436388233
    селюк не вызывает симпатии и нет веры ему!
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    alessios1990
    1436419377
    20 лет дружбы и теперь он не хочет иметь дело с Семиным из за одного игрока! Дружба проверяется годами.. Полагаю, что Юрий Палыч погрустит и забудет это)
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    KLINSI
    1436470323
    Что ж это за агент если за его спиной игрока подписывают.
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    ologreds
    1694997648
    numo435136
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