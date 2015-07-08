Селюк: «Я очень разочарован в Семине»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился некоторыми подробностями подписания контракта махачкалинского «Анжи» с полузащитником Лоренцо Эбесилио.



«Это событие принесло мне разочарование в некоторых людях. После этого прошу не связывать мое имя с Юрием Семиным, больше не буду представлять его интересы. Если бы Семин со своими людьми цивилизованно попросили меня отказаться от прав на Эбесилио и подарить его дагестанцам, я бы согласился. Но они поступили некрасиво и просто подписали контракт за моей спиной. С Юрием Павловичем мы дружили лет двадцать, а теперь пришло разочарование. Я ведь привез Эбесилио в свое время в «Габалу», когда туда никто не хотел ехать. Тем самым помог сохранить репутацию Семину. Что ж, жизнь нас рассудит. Теперь никаких игроков предлагать «Анжи» бесплатно не буду», – заявил Селюк.



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