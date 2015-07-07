Щенников имел предложение от "Шальке", но отказал

Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников записал видеопризыв болельщикам команды, чтобы те активнее покупали сезонные абонементы красно-синих, где сделал одно небольшое признание.



"Я отказал "Шальке" затем, чтобы играть при полных трибунах в ЦСКА. На новом стадионе. Поддержите команду и купите абонемент на все матчи нашей команды в новом сезоне", - сказал Щенников.



ЦСКА начнет сезон домашней игрой против "Рубина".



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