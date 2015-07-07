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Щенников имел предложение от "Шальке", но отказал

7 июля 2015, 19:14
170

Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников записал видеопризыв болельщикам команды, чтобы те активнее покупали сезонные абонементы красно-синих, где сделал одно небольшое признание.

"Я отказал "Шальке" затем, чтобы играть при полных трибунах в ЦСКА. На новом стадионе. Поддержите команду и купите абонемент на все матчи нашей команды в новом сезоне", - сказал Щенников.

ЦСКА начнет сезон домашней игрой против "Рубина".

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Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига ЦСКА Шальке-04 Щенников Георгий
Комментарии (170)
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Вафляныч
1436285959
ничего удивительного,если он в прошлом году Барселоне и Челси отказал,то у Шальке вообще шансов не было
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Тито
1436286729
Вот оно дитя лимита. Нигде ведь столько не заплатят сколько в России. А как лимит ужесточат еще больше будет получать.
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Venezuela
1436289771
\"Я отказал Шальке, чтобы получать большую зарплату и играть не парясь в клубе и без амбиций в сборной.\" - это так называется.
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РусФут
1436290394
Помойму жора сам не понял что сказал-полные трибуны?)Если только в FIFA 2015))
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Klasse
1436290643
он либо дегенерат, либо eздaбoл. а скорее всего- и то и другое. в любом случае, это настолько тупой рекламный приемчик, что даже не смешно. \"я променял бундеслигу и шальке со средней посещаемостью выше 60000 на наш гoвнoчемпионат- ведитесь и покупайте абонементы, cyчapы.\"
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RealDiMoNMadrid
1436290688
Если ему действительно предлагал контракт Шальке, а он отказал, то он нереальный тормоз...
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Toldo Interista
1436291152
ПХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА \"Я отказал \"Шальке\" затем, чтобы играть при полных трибунах в ЦСКА а дальше самое ржачное)Поддержите команду и купите абонемент на все матчи нашей команды в новом сезоне пФфФфАХАХА)) Ну ПОЖАЛУСТААА))
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Баба Яга против
1436292043
Ржу аки лошадь,че за бред)))Если бы такое предложение было,Жора в одних трусах бы убег
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Sanches65
1436292457
Полные трибуны,Отказал Шальке...держите наркомана.
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Gwynbleidd
1436295950
С одной стороны его можно понять. Что такое Шальке? И какие у клуба цели? Быть 5-й командой в чемпионате и бороться за 4-е место? Но с другой стороны Бундеслига и инфраструктура Германии не чета нашей. З.Ы. И к вопросу о деньгах, есть еще идиоты которые будут говорить, что нам нужен лимит 6+5???
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