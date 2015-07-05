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    Джеррард представлен болельщикам "Гэлакси"

    Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард на переполненной домашней арене "Лос-Анджелес Гэлакси" был представлен болельщикам в качестве футболиста клуба. Церемония произошла в перерыва матча с "Торонто", который хозяева выиграли со счетом 4:0.

    "Мне приятно находиться здесь, не дождусь момента, когда одену футболку и сыграю перед вами. В Лос-Анджелесе меня и мою мою семью приняли очень хорошо. Надеючь, что я смогу помочь команде пополнить коллекцию трофеев" - заявил 35-летний футболист.

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    Источник: Р-Спорт

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    05.07.2015 11:02
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +12

      I_am_peaceful 6 июля 2015, 17:42

      Будет с кем робби кину играть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +421

      Сливки общества 6 июля 2015, 15:49

      Стивен Джеррард купил болельщикам «Гэлакси» 500 бутылок пива

      В субботу в Лос-Анджелесе прошла официальная презентация Стивена Джеррарда в перерыве матча между «Гэлакси» и «Торонто». Перед церемонией именитый англичанин проставился перед болельщиками «Лос-Анджелеса». В общей сложности фанаты выпили за счет Джеррарда 500 бутылок пива, передает The Mirror.

      Во вторник англичанин проведет первую пресс-конференцию, а затем впервые выйдет на тренировку в составе «Лос-Анджелеса». Его дебют намечен на 17 июля – на матч против «Сан-Хосе Эртквейкс».

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 13:01

      Удачи Стивену в МЛС.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +410

      nnbb199O 5 июля 2015, 22:05

      Удачи!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 5 июля 2015, 20:28

      Новый дебют предстоит...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин 5 июля 2015, 17:27

      Вот, Стиви респект и уважуха!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +188

      IKER-RAUL 5 июля 2015, 16:45

      Успехов, Удачи, Побед в футболе и в жизни,Стиви Джи - Респект!

      1
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      Рейтинг: +28

      na 5 июля 2015, 16:12

      заселение Америки

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +677

      The_BESTolo4b 5 июля 2015, 15:57

      ЛА ослабил свой состав средним игроком

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +183

      KaZёL > The_BESTolo4b 5 июля 2015, 17:09

      Ты также ослабил свой мозХ.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +55

      My_Liverpool > The_BESTolo4b 5 июля 2015, 20:44

      чем же тебя так обидел Ливерпуль если ты всегда такую чушь несешь про него и его игроков?

      1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > KaZёL 5 июля 2015, 22:39

      Нечего ослаблять

      0
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      Рейтинг: +357

      alik4 5 июля 2015, 15:23

      лучше бы в рфпл пошел играть

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