"Рубин" просматривает Форбса

Бывший защитник "Уфы" Браун Форбс в данный момент находится на просмотре в казанском "Рубине". Во вчерашнем товарищеском матче против "Айнтрахта" из Брауншвейга костариканец вышел на поле во втором тайме и занял позицию правого защитника. Вероятно, решение о том, подпишет ли футболист контракт с татарстанским клубом, будет принято в скором времени.



В минувшем сезоне РФПЛ Форбс сыграл 9 матчей и однажды поразил чужие ворота.



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