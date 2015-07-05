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"Рубин" просматривает Форбса

5 июля 2015, 00:39
11

Бывший защитник "Уфы" Браун Форбс в данный момент находится на просмотре в казанском "Рубине". Во вчерашнем товарищеском матче против "Айнтрахта" из Брауншвейга костариканец вышел на поле во втором тайме и занял позицию правого защитника. Вероятно, решение о том, подпишет ли футболист контракт с татарстанским клубом, будет принято в скором времени.

В минувшем сезоне РФПЛ Форбс сыграл 9 матчей и однажды поразил чужие ворота.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Рубин Уфа Браун Форбс Фелисио
Комментарии (11)
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Frontello
1436046598
Браво Журин Владислав. Хороший заголовок для местных Петросянов придумал. Шутки о том что лучше оказаться в списке Форбса чем в составе Рубина по любому будут xDD
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Poloten4ick
1436052781
Зачем нам игрок с пиндосской фамилией ?
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КПР
1436054686
На МРТ его! Проглотил чего то в Уфе.
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tatatat
1436062213
И че, на каком они там месте?
Ответить
cska plus
1436064677
Маловато играл!
Ответить
Sevastopol-www
1436069483
Всё может быть...
Ответить
ЮЗИК
1436070667
Это который из сотни
Ответить
от себя добавлю
1436095537
Это типа полено из которого нужно сделать играющего буратино.
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faizaly
1436105650
Зачем
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Макалай Калкин
1436109268
С Рубином уже давно все понятно...победители Барселоны, блин)))
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