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Бабел: "Фирмино - очень одаренный игрок"

4 июля 2015, 20:13
11

Бывший футболист "Ливерпуля" Райан Бабел поделился своими мыслями по поводу перехода в стан англичан бразильского полузащитника Роберто Фирмино.

"Он очень умный игрок, у него есть дриблинг и классный удар, хорошо играет в пас. Фирмино не очень высок, но, несмотря на это, может играть головой. Ему больше всего нравится вести атаку, быть там главным, а время, проведенное в Германии, научило его еще играть и без мяча. Это важно в Англии. В общем, Роберто способен принести много радости фанатам "Ливерпуля", он очень одарен", - сказал голландец.

"Ливерпуль" откроет сезон АПЛ 8-го августа игрой против "Сток Сити".

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Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Англия Ливерпуль Бабел Райан Фирмино Роберто
Комментарии (11)
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Master Football 7
1436030307
Да,но он перешёл в середняк ливерпуль,и все его качества скоро улетучатся.
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Mоnоlo
1436030384
Люблю Бабела, именно его гол пяткой, стал отправной точкой к нынешней гениальной игре Дыркильяса =)))
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michae1_3allack
1436030474
Ого себе, смотрите, кто заговорил?! Мляяяя, а лет-то уже ему сколько... Офигеть время летит(((
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просто сашка
1436030487
ты тоже был одаренный, ну пропал куда то без вести после ливерпуля...
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Amanreca
1436031166
Фирмино взорвал пукан Скамов,стоит лишь почитать их соккеровские и комментарий Вконтакте:) Милнер,Фирмино,Клайн качественное усиление:)
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Карпати1963
1436031922
Кльово
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Zainka
1436033081
А сам Бабел ща где играет,ребят?
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nahan
1436066473
Это удачное приобретение.
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yudin_duda
1436127265
Для ЛГБТпуля он, конечно, одаренный игрок, т.к там играют всякие болототелли и мраковичи, но для нормально клуба он средний игрок.
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