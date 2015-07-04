Алан Гатагов продолжит карьеру в Казахстане

и там есть жизнь!
Полузащитник "Иртыша" Алан Гатагов до конца года переходит в "Тараз". 24-летний хавбек был исключен из заявки "Иртыша" на сезон, но недолго оставался в подвешенном состоянии. 4 июля Алан подпишет контракт с "Таразом".
Полузащитник "Иртыша" Алан Гатагов до конца года переходит в "Тараз". 24-летний хавбек был исключен из заявки "Иртыша" на сезон, но недолго оставался в подвешенном состоянии. 4 июля Алан подпишет контракт с "Таразом".
и там есть жизнь!
Молодой ещё, запутался парень...
Зато бентли едет.
А ведь был перспективным игроком,а теперь Х пойми где играет
это усиление для нас
Попрыгунчик…
"Эх, яблочко..." Докатился...
я сам с казахстана, зачем алан поехал в нашу дыру ??? у нас жизнь как в фильме борат , только еще в десять раз хуже
Мои хобби — диско танцуй! пинг-понг играй! Солнечные ванны. Когда выходная, я поехай в столица, смотреть женщины, когда они делай туалет.