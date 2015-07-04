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    Алан Гатагов продолжит карьеру в Казахстане

    Полузащитник "Иртыша" Алан Гатагов до конца года переходит в "Тараз". 24-летний хавбек был исключен из заявки "Иртыша" на сезон, но недолго оставался в подвешенном состоянии. 4 июля Алан подпишет контракт с "Таразом".


    Гатагов зимой перебрался в "Иртыш" из израильского "Маккаби". Также в его карьере были московские "Динамо" и "Локомотив", а также "Томь" и "Анжи". В составе молодежной сборной России Гатагов провел 18 матчей и забил 11 мячей. В Павлодаре Гатагов оказался после приглашения бывшего наставника "Иртыша" Дмитрия Черышева. В премьер-лиге он провел 17 матчей, забил один гол и отдал три голевые передачи.



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    04.07.2015 10:51
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +593

      112910415 5 июля 2015, 20:16

      и там есть жизнь!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 16:44

      Молодой ещё, запутался парень...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      Adler angriff 4 июля 2015, 15:47

      Зато бентли едет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77

      LOKO 4ever 4 июля 2015, 15:32

      А ведь был перспективным игроком,а теперь Х пойми где играет

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      lokomotiv_Taraz_KZ_ 4 июля 2015, 13:48

      это усиление для нас

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +254

      KAFA2525 4 июля 2015, 13:36

      Попрыгунчик…

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 12:44

      "Эх, яблочко..." Докатился...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 4 июля 2015, 12:08

      рано звезда..скатилась.

      0
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      Рейтинг: +31

      Рaльф 4 июля 2015, 12:02

      я сам с казахстана, зачем алан поехал в нашу дыру ??? у нас жизнь как в фильме борат , только еще в десять раз хуже

      1
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      ...
      Рейтинг: +514

      Amanreca > Рaльф 4 июля 2015, 12:17

      Жизнь в Казахстане лучше чем в Россий,факт то,что русский хочет прикалыватся над Казахом:)

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      Рейтинг: +31

      Рaльф > Amanreca 4 июля 2015, 12:25

      А ТЫ ТОЖЕ ЧУКЧА ??

      0
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      Рейтинг: +514

      Amanreca > Рaльф 4 июля 2015, 14:55

      По себе людей не судят:)

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      Рейтинг: +19

      body > Рaльф 4 июля 2015, 15:24

      Зачем вреш, жизнь нормальная и люди не то, что где-то...

      2
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      Рейтинг: +31

      Рaльф 4 июля 2015, 12:00

      Мои хобби — диско танцуй! пинг-понг играй! Солнечные ванны. Когда выходная, я поехай в столица, смотреть женщины, когда они делай туалет.

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