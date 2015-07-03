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    Диас: "Кубок Америки выиграет Аргентина"

    Главный тренер сборной Парагвая Рамон Диас заверил, что в завтрашнем финале Кубка Америки - 2015 победит сборная Аргентины.

    "Я давно не видел такой сильной Аргентины - возможно, что вообще никогда. Нет никаких сомнений, что это сильнейшая сборная мира. В своих нынешних сочетаниях она бы выиграла прошлогодний финал чемпионата мира. Сейчас ни у одного соперника нет против "альбиселесты" ни единого шанса. Чили играет хорошо, но не настолько, чтоб остановить Аргентину. Убежден, что трофей возьмут мои соотечественники", - сказал Диас.

    Сам тренер вместе со своей командой уступил Лионелю Месси и Ко в полуфинале турнира со счетом 1:6.

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    Источник: «Советский спорт»

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    03.07.2015 11:34
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 05:47

      Солидарен с Диасом.

      0
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      Рейтинг: +2028

      Lionel Messi-10 4 июля 2015, 05:40

      Надеюсь так и будет)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +632

      Летчик66 3 июля 2015, 21:06

      Никто и не сомневается, надеюсь Лео раскроет полностью свое мастерство, а не будет прятать его от глаз. Ну и желаю конечно Месси стать первым футболистом в истории, принесшим своей команде два титула ЛЧ подряд!

      2
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      Рейтинг: +593

      112910415 3 июля 2015, 18:42

      выиграет!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +319

      АнДрЮхА 21 3 июля 2015, 17:02

      Чилийцы победят - 3-0

      2
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      Рейтинг: +71

      Agro1987 3 июля 2015, 15:19

      Может ты просто слил игру своим соотечественникам? Аргентина фаворит, но я желаю победы Чили, болею за Вас. ВПЕРЁД ЧИЛИ!!!

      2
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 3 июля 2015, 14:04

      очень хочу чтоб выиграла чили.болею за видаля и санчеса.удачи им.

      3
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      Рейтинг: +3081

      drug01 3 июля 2015, 13:47

      А Чили грозный соперник и в финале может быть всякое!

      3
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      Рейтинг: +14

      Kempes78 3 июля 2015, 13:46

      Да сбудутся такие приятные слова !

      1
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      Рейтинг: +64

      Real Madrid-C 3 июля 2015, 13:41

      Сильнейшая сборная? сильнейшая сборная,это тогда,когда ты 2 раза подряд чемпионат Европы взял и Чемпионат мира,вот это сильнейшая сборная,а тем что проиграли чемпионат мира и дошли до финала на кубке америки,это еще ничего не значит.

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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > Real Madrid-C 3 июля 2015, 15:52

      С Ди Марией она сильнейшая.

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      Рейтинг: +156

      Dart Veider > Real Madrid-C 4 июля 2015, 11:54

      Он имеет в виду из латиноамериканских сейчас она является сильнейшая никто из латиноамериканских сборных не выходил два подряд финала в последние годы только Аргентина смогла выйти в финал чемпионата мира и в финал кубка америке а выйти в финал большых турниров как на клубном уровне так на уровне сборной это тоже является успехом так что ты не прав

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