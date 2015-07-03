Диас: «Кубок Америки выиграет Аргентина»

Главный тренер сборной Парагвая Рамон Диас заверил, что в завтрашнем финале Кубка Америки – 2015 победит сборная Аргентины.



«Я давно не видел такой сильной Аргентины – возможно, что вообще никогда. Нет никаких сомнений, что это сильнейшая сборная мира. В своих нынешних сочетаниях она бы выиграла прошлогодний финал чемпионата мира. Сейчас ни у одного соперника нет против «альбиселесты» ни единого шанса. Чили играет хорошо, но не настолько, чтоб остановить Аргентину. Убежден, что трофей возьмут мои соотечественники», – сказал Диас.



Сам тренер вместе со своей командой уступил Лионелю Месси и Ко в полуфинале турнира со счетом 1:6.



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