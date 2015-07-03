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    Диас: «Кубок Америки выиграет Аргентина»

    Главный тренер сборной Парагвая Рамон Диас заверил, что в завтрашнем финале Кубка Америки – 2015 победит сборная Аргентины.

    «Я давно не видел такой сильной Аргентины – возможно, что вообще никогда. Нет никаких сомнений, что это сильнейшая сборная мира. В своих нынешних сочетаниях она бы выиграла прошлогодний финал чемпионата мира. Сейчас ни у одного соперника нет против «альбиселесты» ни единого шанса. Чили играет хорошо, но не настолько, чтоб остановить Аргентину. Убежден, что трофей возьмут мои соотечественники», – сказал Диас.

    Сам тренер вместе со своей командой уступил Лионелю Месси и Ко в полуфинале турнира со счетом 1:6.

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    Источник: «Советский спорт»

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    03.07.2015 11:34
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    Комментарии (35)
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    Kempes78
    1435920415
    Да сбудутся такие приятные слова !
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    drug01
    1435920455
    А Чили грозный соперник и в финале может быть всякое!
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    Die Roten
    1435921470
    очень хочу чтоб выиграла чили.болею за видаля и санчеса.удачи им.
    Ответить
    Agro1987
    1435925993
    Может ты просто слил игру своим соотечественникам? Аргентина фаворит, но я желаю победы Чили, болею за Вас. ВПЕРЁД ЧИЛИ!!!
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    АнДрЮхА 21
    1435932171
    Чилийцы победят - 3-0
    Ответить
    112910415
    1435938159
    выиграет!
    Ответить
    Летчик66
    1435946760
    Никто и не сомневается, надеюсь Лео раскроет полностью свое мастерство, а не будет прятать его от глаз. Ну и желаю конечно Месси стать первым футболистом в истории, принесшим своей команде два титула ЛЧ подряд!
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    Lionel Messi-10
    1435977636
    Надеюсь так и будет)
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    nahan
    1435978077
    Солидарен с Диасом.
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    ologreds
    1694997677
    numo434683
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