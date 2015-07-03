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    Лоськов может быть включен в заявку "Локомотива" на сезон

    Болельщики московского "Локомотива" всерьез продвигают инициативу включения в заявку клуба на сезон одного из символов команды Дмитрия Лоськова. Фанаты тем самым хотят дать возможность футболисту выйти на поле в одном из матчей РФПЛ и попрощаться с трибунами. Руководство "железнодорожников" рассматривает такую возможность и решение вполне может быть принято. Провести прощание с болельщиками в рамках чемпионата России хотел бы и сам Лоськов. Но для этого ему придется заключить контракт с клубом, в котором, скорее всего, будут фигурировать символические суммы.

    За годы своей карьеры футболист сыграл за "Локомотив" 321 матч.

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    Источник: Eurosport.ru

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    03.07.2015 01:25
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 15:50

      Будет 322 матча...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2866

      фанат джигурды 3 июля 2015, 21:06

      опа, Джигурда!!!!!


      идея замечательная,
      но в голове смородины эта идея не сможет развиться((((

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 3 июля 2015, 18:10

      проводить легенду необходимо!

      0
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      Рейтинг: +335

      Поц > 112910415 3 июля 2015, 19:50

      Это надо было сделать раньше.

      0
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      Рейтинг: +33

      VS Ростов 3 июля 2015, 16:40

      Кроме Лоськова есть немало других достойных в недавнем прошлом футболистов. К таковым отношу Титова, Аленичева, Мостового, Карпина, Юрана, Семака, Зырянова и другие. Спасибо им за красивый, техничный футбол. Удачи и крепкого здоровья!

      1
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 июля 2015, 15:35

      Да, были времена, когда гремело имя Лоськова...

      0
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      Рейтинг: +244

      Вакханалия 3 июля 2015, 14:35

      А там уже некому играть. Это знаете, как слон на дереве: даже если он туда заберётся, долго всё равно не протянет- дерево сломается. Так и Локомотив в начале нулевых- заиграл кое- как при Сёмине, а потом сразу скатился.
      Локомотив- команда выскочка, которая обречена всегда болтаться в середине таблицы.
      Вперёд Спартак!

      -1
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      Рейтинг: +296

      Raulya 3 июля 2015, 12:12

      Молодцы!!! Хорошо придумали...

      0
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      Рейтинг: +298

      Патриот 05 3 июля 2015, 11:31

      Блогородно.

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      Рейтинг: +85

      777БАРС52 3 июля 2015, 11:17

      отличная идея!

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      Рейтинг: +194

      l1l1 3 июля 2015, 10:28

      Было бы здорово

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