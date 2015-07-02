Минспорта одобрит лимит «6+5»

Министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко заявил, что ведомство не будет против, если РФПЛ примет решение ввести систему лимита на легионеров «6+5». Ранее Мутко поддержал главу «Газпрома» Алексея Миллера, призвавшего немедленно ужесточить лимит.



«По моему мнению, шесть россиян и пять иностранцев, причем достаточно высокого уровня и входящих в ограничительные списки сборных, – это оптимальная система. Раньше был лимит «7+4», люди находятся на контрактах, поэтому сходу все изменить невозможно. Схему «6+5» мы бы одобрили, и я был бы очень признателен, если она будет принята», – заявил министр.



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