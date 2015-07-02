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    Минспорта одобрит лимит «6+5»

    Министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко заявил, что ведомство не будет против, если РФПЛ примет решение ввести систему лимита на легионеров «6+5». Ранее Мутко поддержал главу «Газпрома» Алексея Миллера, призвавшего немедленно ужесточить лимит.

    «По моему мнению, шесть россиян и пять иностранцев, причем достаточно высокого уровня и входящих в ограничительные списки сборных, – это оптимальная система. Раньше был лимит «7+4», люди находятся на контрактах, поэтому сходу все изменить невозможно. Схему «6+5» мы бы одобрили, и я был бы очень признателен, если она будет принята», – заявил министр.

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    Источник: Р-Спорт

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    02.07.2015 19:07
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    Комментарии (55)
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    морозз
    1435857622
    8/3 вот панацея от болезни поразившей нашу сборную, 8 россиян с адекватными окладами и 3 легионера с хорошим послужным списком игры в своих сборных! У нас есть ещё 3 года чтобы исправить это катастрофическое положение, при котором ЧМ2018 года теряет свою актуальность!
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    Venezuela
    1435857691
    Так это даже не 6+5, а 5+6? Это просто идиотизм. Уровень чемпионата значительно упадет.
    Ответить
    Barca09-09
    1435857974
    да уж весело
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    VLR123
    1435858458
    Запоздалое решение, сегодня уже должно быть 4-е лега!
    Ответить
    REDWHITE_
    1435862035
    зенит в ФНЛ с хулком)
    Ответить
    gorets004
    1435862933
    Н....я
    Ответить
    x-x-x-x-x
    1435871407
    Он за миллера переживает. А тот знает что при отмене лимита игроки Зенита упадут в цене в несколько раз.и что теперь все должны страдать лишь бы у них убыток не было? А то что у других оно всегда это можно?
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    vyishenka
    1435893585
    У Газпрома все получается.
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    Silva11
    1435921156
    так 6 россиян или что за
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    ologreds
    1694997682
    numo434610
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