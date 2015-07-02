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    Лам не вернется в национальную сборную

    Защитник "Баварии" Филипп Лам не собирается возвращаться в "бундестим". Футболист, выигравший ЧМ-2014 в роли капитана своей сборной, принял решение завершить свои выступления за национальную команду сразу же после победного турнира.

    Однако многие болельщики продолжали верить в возвращение капитана.

    В интервью France Football Лам объяснил свое решение:

    "Я не вернусь в сборную. Те, кто меня хорошо знают, в курсе, что если я принимаю решение, оно окончательное. Нет лучшего времени, чтобы уйти, чем после победы в финале чемпионата мира над Аргентиной на "Маракане". Моя личная жизнь всегда важнее, чем профессиональные дела. Рождение детей — это ещё грандиознее, чем победа на чемпионате мира. Пока я был в Бразилии на ЧМ, я скучал по семье. Сейчас я могу проводить с ней больше времени. Я счастлив больше всего, когда окружен любимыми".

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    Источник: Francefootball

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    02.07.2015 12:19
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 09:07

      А как же патриотизм?..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +421

      Сливки общества 4 июля 2015, 02:22

      Жаль, болельщики Бундестим по тебе скучают.)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1599

      TheDDS 2 июля 2015, 19:59

      Как кубок выиграл так все положил на сборную

      Позорище

      1
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    • ...
      Рейтинг: +13

      Santon_3 2 июля 2015, 19:27

      Уважаю таких Футболистов!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      umidbest8590 2 июля 2015, 19:16

      Удачи

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 2 июля 2015, 18:14

      нельзя не уважать такого человека

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      Рейтинг: +156

      ст_прапорщик 2 июля 2015, 16:07

      31 год - можно было еще играть

      1
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      Рейтинг: +15

      glazik-70 2 июля 2015, 15:51

      Самое время Аршавину заявить об уходе из сборной...:-) и возвращении к своим детям...

      0
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      Рейтинг: +96

      Islam0500 > glazik-70 2 июля 2015, 16:04

      Он уже три года назад ушел

      0
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      Рейтинг: +10

      orewoo 2 июля 2015, 15:32

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      0
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      Рейтинг: +662

      Triem 2 июля 2015, 15:23

      И мы это решение уважаем! Живи счастливо, Могучий муравей, и спасибо за всё что дал Бундестим!

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