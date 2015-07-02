Лам не вернется в национальную сборную

Защитник "Баварии" Филипп Лам не собирается возвращаться в "бундестим". Футболист, выигравший ЧМ-2014 в роли капитана своей сборной, принял решение завершить свои выступления за национальную команду сразу же после победного турнира.



Однако многие болельщики продолжали верить в возвращение капитана.



В интервью France Football Лам объяснил свое решение:



"Я не вернусь в сборную. Те, кто меня хорошо знают, в курсе, что если я принимаю решение, оно окончательное. Нет лучшего времени, чтобы уйти, чем после победы в финале чемпионата мира над Аргентиной на "Маракане". Моя личная жизнь всегда важнее, чем профессиональные дела. Рождение детей — это ещё грандиознее, чем победа на чемпионате мира. Пока я был в Бразилии на ЧМ, я скучал по семье. Сейчас я могу проводить с ней больше времени. Я счастлив больше всего, когда окружен любимыми".





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