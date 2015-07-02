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    Лам не вернется в национальную сборную

    Защитник «Баварии» Филипп Лам не собирается возвращаться в «бундестим». Футболист, выигравший ЧМ-2014 в роли капитана своей сборной, принял решение завершить свои выступления за национальную команду сразу же после победного турнира.

    Однако многие болельщики продолжали верить в возвращение капитана.

    В интервью France Football Лам объяснил свое решение:

    «Я не вернусь в сборную. Те, кто меня хорошо знают, в курсе, что если я принимаю решение, оно окончательное. Нет лучшего времени, чтобы уйти, чем после победы в финале чемпионата мира над Аргентиной на «Маракане». Моя личная жизнь всегда важнее, чем профессиональные дела. Рождение детей — это ещe грандиознее, чем победа на чемпионате мира. Пока я был в Бразилии на ЧМ, я скучал по семье. Сейчас я могу проводить с ней больше времени. Я счастлив больше всего, когда окружен любимыми».

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: Francefootball

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    02.07.2015 12:19
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    Комментарии (30)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    orewoo
    1435840351
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    glazik-70
    1435841482
    Самое время Аршавину заявить об уходе из сборной...:-) и возвращении к своим детям...
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    ст_прапорщик
    1435842467
    31 год - можно было еще играть
    Ответить
    112910415
    1435850078
    нельзя не уважать такого человека
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    umidbest8590
    1435853798
    Удачи
    Ответить
    Santon_3
    1435854439
    Уважаю таких Футболистов!
    Ответить
    TheDDS
    1435856356
    Как кубок выиграл так все положил на сборную Позорище
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    Сливки общества
    1435965778
    Жаль, болельщики Бундестим по тебе скучают.)
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    Sevastopol-www
    1435990074
    А как же патриотизм?..
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    ologreds
    1694997683
    numo434590
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