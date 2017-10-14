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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
16:58
Объявлены судьи на решающие матчи Fonbet Кубка России
16:53
«Быстро разлюбит «Спартак» и переедет в Санкт-Петербург»: Петржела рассказал, как «Зениту» заполучить Промеса
16:42
Сперцян уйдет из «Краснодара»: им интересуются в двух странах
16:27
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17:00
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16:32
РФС назначил судей на матчи 23-го тура РПЛ
1
16:25
«ПСЖ» может уволить Гальтье из-за расистских высказываний: клуб начал расследование
15:55
Гулиев ответил на обвинения в сливе Гогниева из «Химок»
1
15:49
«У нас не может быть так много чернокожих и мусульман»: тренера «ПСЖ» Гальтье обвинили в расизме
15:25
«Рубин» раскрыл условия контракта с Рахимовым
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
1
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
1
14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
6
14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
14:27
Красивый футбол
Редкие фото невесты Абаскаля – они поженились на днях в России
3
14:26
В «Рубине» прокомментировали новость о возвращении Бердыева
14:13
Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург
4
13:59
Беллингем считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «бездушными» командами: главным претендентом на игрока стал клуб Примеры
1
13:45
Дзюба назвал самый важный гол за «Локомотив»
13:37
«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15
2
13:26
В «Сочи» определились с главным тренером на концовку сезона
3
13:00
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12:55
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Чемпионские кроссовки Майкла Джордана проданы за рекордную сумму
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12:32
Итальянский журналист назвал Кокорина худшим футболистом в Серии А
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Дуду: «Никогда бы не перешел в «Спартак»
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12:18
Дзюба рассказал, в какой клуб отдаст сыновей
12
12:14
«Клермон» не может договориться со «Спартаком» о выкупе Кофрие
11:41
«Ливерпуль» вышел из гонки за Беллингема: в клубе посчитали, что за эти деньги лучше купить нескольких игроков
1
11:32
Нагорных ответил, планирует ли «Локомотив» возвращать Геркуса
11:24
Стал известен штаб Рахимова в «Рубине»
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11:20
«Нет слов»: игроку «Химок» Гбане грустно из-за ухода Гогниева
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Рой Ходжсон - статьи
Тренер
Имя
Рой
Фамилия
Ходжсон
Команда
Кристал Пэлас
Гражданство
Англия
Дата рождения
9 августа 1947
Статистика
Новости
Статьи
Посты
14.10.2017 21:45
«Кристал Пэлас» не только забил, но и обыграл чемпиона после жутких 0:17
В интернете уже обсмеяли «Челси», который умудрился проиграть незабивающей команде.
6
05.09.2016 13:00
Счастливая монетка Сэма. Как меняется сборная Англии
Сэм Эллардайс начал работу в сборной Англии с победы. «Бомбардир» выделяет тренды в первой игре англичан при новом менеджере: важность Лалланы, Руни круче своего тренера и удача, которой с Большим Сэмом поделился болельщик-инвалид.
1
04.09.2016 17:01
Большой Сэм вступает в игру. Как дебютировали в Англии до Эллардайса
Сегодня Сэм Эллардайс проведет свой первый официальный матч в качестве главного тренера сборной Англии. «Бомбардир» вспоминает, как сложились дебютные игры для его предшественников.
22.07.2016 14:30
Почему Сэм Эллардайс – лучший выбор для сборной Англии
Это могло произойти 10 лет назад, когда ФА выбирала между Стивом Маклареном и Сэмом Эллардайсом после отставки Эрикссона, но случилось только сейчас – Эллардайс принял сборную Англии. «Бомбардир» видит выбор Футбольной Ассоциации удачным, несмотря на всю противоречивость репутации «Большого Сэма».
4
15.07.2016 19:00
Слуцкий, Месси и еще четыре главных неудачника лета
Сборная Португалии сенсационно выиграла Евро-2016, а Гризманн влюбил в себя весь мир. Триумфаторы ликуют, но не для всех футбольных персон лето вышло столь крутым. «Бомбардир» рассказывает о тех, кого настигла большая футбольная неудача.
8
08.07.2016 12:00
Почему Арсен Венгер должен работать в сборной Англии
Британские журналисты уверены, что первый номер в списке кандидатов на тренерское место сборной Англии − Арсен Венгер. «Бомбардир» объясняет, почему это будет правильным выбором.
19.06.2016 22:30
Слуцкий полностью сменит полузащиту. Чили унижает Мексику. Дайджест событий дня
Месси ставит новый рекорд. Ходжсон может сохранить должность. Варди останется в «Лестере». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
3
19.06.2016 12:56
Пять крутых вещей и достижений 2-го тура Евро
Роналду стал рекордсменом и совершил благородный поступок. Карасев отлично отсудил две встречи. Ходжсон научился делать замены. «Бомбардир» рассказывает о самом интересном на Евро-2016.
7
17.06.2016 18:16
Рой клад. Почему потенциал сборной Англии безграничен
После матча с Уэльсом можно констатировать прогресс не только в результате, но и в показателях игроков, а также тренерской мысли. «Бомбардир» объясняет, почему ребята Ходжсона еще только разогреваются.
4
10.06.2016 14:00
Родилась елочка. Почему на засвет состава сборной Англии не стоит обращать внимания
На днях один из тренеров англичан – Рэй Льюигтон – на глазах у журналистов прошелся со стратегическими документами к Евро. Но так ли это на самом деле? «Бомбардир» рассказывает, как журналисты раздули сенсацию на пустом месте.
2
02.06.2016 13:30
Как Маркус Рэшфорд превратился из школьника в нападающего сборной
Всего три месяца назад безвестный темнокожий форвард бегал за молодежный состав «МЮ» и готовился к выпускным экзаменам. Но травмы игроков главной команды заставили его забыть об образовании и устроить спринтерский рывок к всемирной славе.
9
31.05.2016 22:17
Над Евро-2016 нависла террористическая угроза. Аленичев остается в «Спартаке». Дайджест событий дня
РФС раздал награды. Бердыев остается в «Ростове». Рэшфорд сыграет на Евро. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
10
16.05.2016 23:15
«Ростов» сыграет в Лиге чемпионов. «Спартак» вернется в еврокубки. Дайджест событий дня
Бывший защитник «Рубина» перейдет в «Барселону». Сами казанцы зовут тренером Черчесова. Головин может уехать в АПЛ. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
11
02.12.2015 22:10
Неожиданность дня. Гари Невилл возглавил «Валенсию»
Бывший правый защитник «Манчестер Юнайтед» и тренер сборной Англии Гари Невилл назначен главным тренером «Валенсии» до конца сезона. Что же у него впереди?
1
22.11.2015 13:00
Стать Стивеном Джеррардом. Как британский тинейджер сводит всех с ума
Молодой полузащитник Деле Алли здорово дебютировал в сборной Англии и прекрасно выступает за «Тоттенхэм». «Бомбардир» рассказывает о головокружительном начале карьеры 19-летнего паренька.
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