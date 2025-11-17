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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Текстильщик
Дмитрий Пятибратов
Новости
Дмитрий Пятибратов - новости
Текстильщик
Россия
24 мая 1976 (50)
Тренер
Статистика
Новости
«Текстильщик» сменил тренера после возвращения в Первую лигу
1 июля
3
Экс-тренер «Факела»: «Челестини оставил только негативный след в российском футболе»
5 мая
3
В матче «Зенита» случился «театр абсурда», считает Пятибратов
24 апреля
4
Решение Семака в матче с «Динамо Мх» назвали гениальным
20 апреля
3
Видео
Комментатора «Матч ТВ» перепутали с Артуром Пирожковым
11 апреля
Пятибратов восхитился форвардом из РПЛ: «Это человек, поцелованный богом»
6 апреля
11
Российский тренер вызвался возглавить «Спартак»: «Я уверен в своих силах»
2025.11.17 11:45
9
Еще один российский тренер вызвался возглавить «Спартак»
2025.11.14 16:46
8
Пятибратов назвал российского футболиста, цена которого 50 миллионов: «Наш бриллиант»
2025.10.28 13:27
16
Экс-тренер «Факела» Пятибратов отказал клубам из Армении и Казахстана
2025.10.17 18:06
Экс-тренер «Факела»: «Я на 100% готов заменить Станковича в «Спартаке»
2025.10.15 14:52
7
Российский тренер оценил потенциал Глушенкова для игры в «Барселоне»
2025.10.10 15:43
4
Пятибратов: «Спартак» был неуправляемым в матче с «Балтикой»
2025.07.30 17:31
5
Назван основной кандидат на пост главного тренера «Ахмата»
2025.06.05 13:45
5
Пятибратов ответил, у кого календарь на финише РПЛ проще – у «Зенита» или «Краснодара»
2025.05.07 11:53
2
Экс-тренер «Факела» – о клубе: «Может, лучше вылететь, чем вот так»
2025.04.20 19:15
1
Игроки «Факела» дали оскорбительное прозвище уволенному Пятибратову
2025.04.06 12:12
20
Пятибратов извинился перед фанатами «Факела» – после его работы команда опустилась на дно таблицы
2025.04.05 10:19
2
Пятибратов заявил об уникальности «Факела»: «Мы первый клуб в истории мирового футбола, который столкнулся с подобным»
2025.04.02 19:47
8
Реакция экс-тренера «Факела» Пятибратова на назначение Шалимова
2025.04.02 17:40
3
Пятибратов отправится на стажировку в «Краснодар», после матча с которым он ушел из «Факела»
2025.04.01 21:59
1
Канчельскис – о перестановках в «Факеле»: «Хотят итальяшку перебить, удивить»
2025.04.01 11:37
3
Рабинер прокомментировал тренерскую отставку в «Факеле»
2025.03.31 11:34
1
Мостовой предложил двух кандидатов на замену Пятибратову в «Факел»
2025.03.31 08:01
10
Пятибратов детально прокомментировал отставку из «Факела»
2025.03.31 00:55
5
Реакция Генича на отставку Пятибратова из «Факела»
2025.03.30 21:40
4
Фото
Тренер «Факела» Пятибратов объявил об отставке – известен кандидат на замену
2025.03.30 16:15
10
В «Факеле» определились с будущим главного тренера
2025.03.18 22:10
2
Тренер «Факела» высказался об удалении в игре с «Оренбургом»
2025.03.15 16:16
2
Семак обсудил с тренером «Факела» расистский инцидент с Венделом в Воронеже
2025.03.11 14:28
6
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