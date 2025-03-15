Тренер «Факела» высказался об удалении в игре с «Оренбургом»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов дал комментарии по итогам проигранного матча 21-го тура РПЛ с «Оренбургом».

Воронежцы уступили со счетом 0:1 из-за автогола Сергея Божина на 94-й минуте.

С 53-й минуты им пришлось играть вдесятером в связи с удалением Дилана Мертенса.

«Факел» потерпел поражение от конкурента в борьбе за выживание и остался в зоне прямого вылета.

– Удаление нам помешало.

– Почему вышел на поле Мертенс в перерыве?

– Это тот игрок, который должен двигать мяч вперед, сохранять его под давлением. Он играет в футбол, где есть контроль: может отдать передачу, ударить.

Для меня стало откровением его удаление. Это было неосторожное действие, он игрок не грубый. Удаление сыграло с нами злую шутку.

– На какой результат можно было рассчитывать?

– Перестраивали игру, могли забить. Нормально всe было, справлялись с давлением. Не было такого, чтобы мы не контролировали ситуацию. Всe шло к ничейному результату.

Но этот нелепый мяч, который мы пропустили… Надо было просто выбить мяч. Наша ошибка повлияла на результат.

Конечно, болезненно воспринимаем такой результат. А как иначе? Пропускаешь необязательный мяч в добавленное время. Это, конечно, расстраивает.