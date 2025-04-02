Реакция экс-тренера «Факела» Пятибратова на назначение Шалимова

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался о том, что клуб назначил вместо него Игоря Шалимова.
«Хотел бы пожелать ему удачи, я буду переживать. Если он будет нуждаться в моих подсказках, то я с удовольствием приду на выручку.
Я думаю, что он сможет выправить ситуацию. Всячески желаю ему всего хорошего на посту главного тренера.
Спокойно ли мне за «Факел» с Шалимовым? Спокойно будет тогда, когда клуб сохранит прописку», – заявил Пятибратов.
- Воронежцы идут на предпоследнем месте в РПЛ после 22 туров. Отставание от зоны переходных матчей – 5 очков.
- Пятибратов покинул тренерский пост после поражения 0:5 от «Краснодара».
Источник: «Спорт-Экспресс»