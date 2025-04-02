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  • Реакция экс-тренера «Факела» Пятибратова на назначение Шалимова

Реакция экс-тренера «Факела» Пятибратова на назначение Шалимова

Вчера, 17:40
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Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался о том, что клуб назначил вместо него Игоря Шалимова.

«Хотел бы пожелать ему удачи, я буду переживать. Если он будет нуждаться в моих подсказках, то я с удовольствием приду на выручку.

Я думаю, что он сможет выправить ситуацию. Всячески желаю ему всего хорошего на посту главного тренера.

Спокойно ли мне за «Факел» с Шалимовым? Спокойно будет тогда, когда клуб сохранит прописку», – заявил Пятибратов.

  • Воронежцы идут на предпоследнем месте в РПЛ после 22 туров. Отставание от зоны переходных матчей – 5 очков.
  • Пятибратов покинул тренерский пост после поражения 0:5 от «Краснодара».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Факел Шалимов Игорь Пятибратов Дмитрий
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Комментарии (2)
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DOCTOR PENALTY
1743611687
Достойное, выдержаное пожелание. По-мужски.
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zigbert
1743612814
Такое может сказать только человек с чистым сердцем.
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