Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-тренер «Факела» Пятибратов отказал клубам из Армении и Казахстана

Экс-тренер «Факела» Пятибратов отказал клубам из Армении и Казахстана

Сегодня, 18:06

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов заявил, что мог продолжить карьеру за границей.

«Пока я посещаю разные мероприятия – конференции тренеров, стажировки, общаюсь с коллегами, жду предложений, где можно будет полностью реализовать свой потенциал.

Были предложения, которые, наверное, можно было бы рассмотреть более предметно, но не получилось, скажем так. Не было заинтересованности, но думаю, что все должно получиться, хотя признаюсь, что работать хочется всегда, тем более сейчас, когда пауза достаточно большая.

Были варианты с клубами из Армении и Казахстана, несколько вариантов на уровне начального диалога с командами Первой лиги, но по тем или иным причинам не получилось.

Предложение с Арменией было не так давно, из Казахстана – сразу после того, как я ушел из «Факела». А предложения из России эпизодически поступают, но не могу их назвать серьезными», – сказал Пятибратов.

  • Тренер покинул «Факел» в конце марта.
  • Он также работал в «Сочи», «Чайке» и других командах.

Еще по теме:
Экс-тренер «Факела»: «Я на 100% готов заменить Станковича в «Спартаке» 10
Российский тренер оценил потенциал Глушенкова для игры в «Барселоне» 4
Пятибратов: «Спартак» был неуправляемым в матче с «Балтикой» 5
Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Пятибратов Дмитрий
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
ЭСК РФС признала судейскую ошибку в дерби «Динамо» – «Локомотив»
19:00
Ловчев предложил «Спартаку» двух кандидатов на пост гендиректора
18:51
1
Смолова позвали в клуб МЛС
18:35
3
ЭСК РФС вынесла вердикт по судейству в дерби ЦСКА – «Спартак»
18:27
11
Реакция Талалаева на слова Ташуева о сходстве с Гвардиолой
18:18
2
Черчесов высказался об отказе «Спартака» от российских тренеров
17:45
2
Ямаль перестанет давать бесплатные автографы: подробности
17:31
5
Мостовой объяснил, как оказался в офисе «Спартака»
17:19
4
Ловчев оценил назначение экс-директора ЦСКА в «Спартак»
17:08
Кураньи раскрыл, на какую сумму ограбили его дом в Штутгарте
16:29
2
Все новости
Все новости
Экс-тренер «Факела» Пятибратов отказал клубам из Армении и Казахстана
18:06
Семак прокомментировал состояние Жерсона, пропустившего два месяца
17:54
3
Черчесов высказался об отказе «Спартака» от российских тренеров
17:45
2
Мостовой объяснил, как оказался в офисе «Спартака»
17:19
4
Ловчев оценил назначение экс-директора ЦСКА в «Спартак»
17:08
Мелехин назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
16:43
Кураньи раскрыл, на какую сумму ограбили его дом в Штутгарте
16:29
2
Радимов встал на защиту «Зенита»: «Некоторые комментарии просто не могу понять»
15:59
14
Семак назвал двух игроков «Зенита», получивших травмы в сборных
15:39
5
Сперцяна после расистского скандала убрали из претендентов на премию «Джентльмен года»
15:30
37
Где смотреть матч «Локомотив» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 18 октября 2025
15:03
Где смотреть матч «Динамо» Махачкала – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 18 октября 2025
15:01
Реакция Ловчева на резонансное высказывание Станковича
15:00
3
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 18 октября 2025
14:59
Где смотреть матч «Пари НН» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 18 октября 2025
14:57
Где смотреть матч «Спартак» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 18 октября 2025
14:55
Экс-динамовец Кураньи ответил, какие русские блюда забрал бы в Германию
14:51
1
Сборная России поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА
14:42
6
Талалаев упрекнул Радимова: «Была возможность 20 лет назад совершить поступок, но он его делать не стал»
14:28
6
Семак прокомментировал попадание Соболева в топ-10 лучших форвардов мира по игре головой
13:59
2
Черчесов предложил ввести лимит на иностранных тренеров в РПЛ
13:15
3
Аленичев выявил проблему в «Спартаке»
13:08
3
Кураньи назвал очень сильного российского футболиста, который не реализовался
12:56
«Спартак» контактировал с бывшим главным тренером «Зенита»
12:42
8
ФотоНазначены арбитры на матчи 12-го тура РПЛ
12:26
5
Мостовой сделал прогноз на «Локомотив» – ЦСКА
12:22
3
Кураньи рассказал о жестком конфликте с Черчесовым
12:15
1
Романцев ответил на слова Семака про судей
11:57
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 