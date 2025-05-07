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  • Пятибратов ответил, у кого календарь на финише РПЛ проще – у «Зенита» или «Краснодара»

Пятибратов ответил, у кого календарь на финише РПЛ проще – у «Зенита» или «Краснодара»

7 мая, 11:53
2

Бывший тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов сравнил оставшийся календарь лидеров РПЛ.

«У «Зенита», кажется, легче календарь, но мы видели, как петербуржцы тяжело добывали победу в матче с «Пари НН». Поэтому на финишной прямой уже нет простых соперников.

У «Краснодара» сейчас каждая игра будет сложной, потому что идет колоссальное давление на игроков. Футболисты «быков» не так адаптированы к борьбе за чемпионство, как игроки «Зенита». Но и «Зенит» будет понимать, что права на ошибку нет. Это в любом случае будет влиять на самочувствие футболистов.

На мой взгляд, «Краснодар» все же является фаворитом», – сказал Пятибратов.

  • «Краснодар» лидирует с 4-очковым отрывом.
  • Команда может оформить титул уже в ближайшем туре.
  • Для этого «Динамо Мх» должно победить дома «Зенит», а «Краснодар» должен обыграть ЦСКА на выезде.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Пятибратов Дмитрий
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Комментарии (2)
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slavа0508
1746618104
У Краснодара календарь жесть ...Кони для быков очень трудный соперник будет ...ну а про Динамо и говорить не стоит все мы помним как Краснодар лишил Динамо исторического чемпионства ... такое не забывается ...
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FCSpartakM
1746623943
Зачем вообще такой идиотский и риторический вопрос вообще задавать?
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