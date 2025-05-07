Пятибратов ответил, у кого календарь на финише РПЛ проще – у «Зенита» или «Краснодара»

Бывший тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов сравнил оставшийся календарь лидеров РПЛ.

«У «Зенита», кажется, легче календарь, но мы видели, как петербуржцы тяжело добывали победу в матче с «Пари НН». Поэтому на финишной прямой уже нет простых соперников.

У «Краснодара» сейчас каждая игра будет сложной, потому что идет колоссальное давление на игроков. Футболисты «быков» не так адаптированы к борьбе за чемпионство, как игроки «Зенита». Но и «Зенит» будет понимать, что права на ошибку нет. Это в любом случае будет влиять на самочувствие футболистов.

На мой взгляд, «Краснодар» все же является фаворитом», – сказал Пятибратов.