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Экс-тренер «Факела» – о клубе: «Может, лучше вылететь, чем вот так»

Сегодня, 19:15
2

Бывший тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов считает, что клубу может помочь вылет из РПЛ.

Команда из Воронежа занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, имея на счету 15 очков после 25 туров.

«У «Оренбурга» есть прекрасный подбор игроков, а у «Факела» самый маленький бюджет, сложная логистика и проблемы с судейством. «Факел» уже три года борется за выживание. Летом была возможность взять Дзюбу – сейчас он забивает за «Акрон». Не нужно было пытаться сохранить марку. Нельзя творить чудо, не покупая игроков. То, что «Факел» делал в предыдущие годы, – это подвиг. Но так не может быть каждый год. Без позитивной энергии тяжело.

Шансы? Да всe очевидно. «Оренбург» все похоронили, но они играют и уже выше «Факела». Надо играть и надеяться на фортуну, если нет мастерства. «Рубин» вылетал, «Динамо» вылетало. Может, лучше перезагрузиться, чем вот так. Ничего страшного не будет. Есть достойные игроки, умный руководитель, финансы. Просто нужно сделать выводы, почему всe так. Ситуация усугубилась. Может, есть какие-то проблемы, которых мы не видим», – сказал Пятибратов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Факел Пятибратов Дмитрий
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Комментарии (2)
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рылы
1745166076
сложная логистика?? вы, считай, в подмосковье сидите, не вам жаловаться, в отличие от того же ростова.
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Вжыхъ
1745166758
Лучше или нет, какая разница, если всё одно вылетят?!
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