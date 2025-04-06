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  • Игроки «Факела» дали оскорбительное прозвище уволенному Пятибратову

Игроки «Факела» дали оскорбительное прозвище уволенному Пятибратову

Сегодня, 12:12
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Агент, юрист Антон Смирнов раскрыл подробности работы в «Факеле» Дмитрия Пятибратова.

  • Тренера уволили неделю назад.
  • Пятибратова сменил Игорь Шалимов.
  • «Факел» – в зоне вылета

«А знаешь, как в «Факеле» тебя называют футболисты? «Дилетант-*** [обманщик]». Интересно, почему?

А вот ещe одна важная деталь. Пятибратов жил в Воронеже в одном из жилых комплексов. Ну а у меня там работала моя доблестная разведка (взял на прокат у Миши Борзыкина). Так вот, не успеет тренировка команды закончиться, так машина Пятибратова уже у комплекса, то есть он уже дома.

Это тренер вылетающей из РПЛ команды.

Да ты должен голову в офисе ломать по тактике, разбирать соперников безвылазно, думать, как и что перестроить. А ты уже дома через 30 минут после тренировки.

Да какой ты тренер Ты хотел работать в РПЛ. Так ты всегда, в том числе и мне лично, говорил. Но ты, Дим, не работать хотел в РПЛ, ты хотел в ней красоваться. Чтобы потом экспертом на ТВ сидеть. Работать – это не про тебя. Ты себя так любишь, что работать ты не умеешь, не в состоянии», – написал Смирнов.

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Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. Премьер-лига Факел Пятибратов Дмитрий
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Комментарии (1)
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andr45
1743931390
Недаром же бытует мнение, что футбольные агенты мразь, целью которых срубить капусту по-быстрому) А, если не удастся, то обгадить всех и вся) Вот и Смирнов такой же, как агенты Игнатова, Джикии, Соболева и т.д.)
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