Игроки «Факела» дали оскорбительное прозвище уволенному Пятибратову

Агент, юрист Антон Смирнов раскрыл подробности работы в «Факеле» Дмитрия Пятибратова.

Тренера уволили неделю назад.

Пятибратова сменил Игорь Шалимов.

«Факел» – в зоне вылета

«А знаешь, как в «Факеле» тебя называют футболисты? «Дилетант-*** [обманщик]». Интересно, почему?

А вот ещe одна важная деталь. Пятибратов жил в Воронеже в одном из жилых комплексов. Ну а у меня там работала моя доблестная разведка (взял на прокат у Миши Борзыкина). Так вот, не успеет тренировка команды закончиться, так машина Пятибратова уже у комплекса, то есть он уже дома.

Это тренер вылетающей из РПЛ команды.

Да ты должен голову в офисе ломать по тактике, разбирать соперников безвылазно, думать, как и что перестроить. А ты уже дома через 30 минут после тренировки.

Да какой ты тренер Ты хотел работать в РПЛ. Так ты всегда, в том числе и мне лично, говорил. Но ты, Дим, не работать хотел в РПЛ, ты хотел в ней красоваться. Чтобы потом экспертом на ТВ сидеть. Работать – это не про тебя. Ты себя так любишь, что работать ты не умеешь, не в состоянии», – написал Смирнов.