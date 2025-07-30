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  • Пятибратов: «Спартак» был неуправляемым в матче с «Балтикой»

Пятибратов: «Спартак» был неуправляемым в матче с «Балтикой»

Сегодня, 17:31
5

Экс-тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов проанализировал разгромное поражение «Спартака» от «Балтики» (0:3) во 2-м туре РПЛ.

«Спартак» – «Балтика», что можете сказать с учетом всего, что там было?

– Не вижу работы Станковича, это в первую очередь, не вижу прогресса команды при нем. Концовка прошлого чемпионата была смазана. Клуб, который тратит огромные деньги, должен претендовать на чемпионство. А там и близко не было.

Сейчас вот эта ситуация, когда от него требовался решительный выбор. Я хорошо отношусь к Заболотному. Но как может не играть Угальде, который объективно сильнее и разнообразнее?

При этом я понимаю, как он думал – «Балтика» будет прессинговать, а мы за счет длинных передач это преодолеем. Но, послушайте, это мы говорим о «Балтике», при всем к ней уважении, которая только вышла в Премьер-лигу.

И если она заставляет тренера топ-клуба менять свою стилистику, это очень плохо. Как можно при Барко, Умярове, Мартинсе выходить в атаку через длинную передачу...

– Но там удаление на 7-й минуте.

– И что? За счет стеночек, взаимодействия все равно должны были найти свою игру. Потом я не понимаю позицию Литвинова. Хорошо, у вас удалили игрока, что дальше происходит? Ты, я имею в виду Станковича, должен быстро перестроить его.

Команда, где два игрока стоят больше, чем весь состав «Балтики», должна спокойно с этим справляться за счет индивидуального мастерства и грамотных перестроений. Но она была просто неуправляема.

– А что можно сделать, когда осталось уже восемь полевых?

– У меня не было такого случая. Но у Хлусевича был шанс при 0:1 забить. Там стал перебирать ногу. Шансы есть всегда. Опять-таки от тренера все зависит.

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Источник: Livesport
Россия. Премьер-лига Балтика Спартак Пятибратов Дмитрий
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Комментарии (5)
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Cleaner
1753886373
Индивидуальное мастерство у игроков Спартака??? Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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АК 68
1753887038
Пятибратов? Ну давайте у каждого спрашивать - а что скажет Семихренов?
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Цугундeр
1753888667
))) Аххха..) Корифей Факельного шествия в Лучшую Лигу Мира тыркает именитого кабана рылом "туда не зная куда".. Чудесный коуч.)Просто зая. Что творится в РПЛ?(
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...уефан
1753888724
...о какой оценке игры команды может идти речь после всего двух игр, тем более в таких сломанных матчах... И Пятихатка - цена слов Пятибрата...
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СПОРТ 21 века
1753890558
В целом так и есть и фанаты Спартака должны это признать. Эти людям не хочется делать выводы, но они напрашиваются: великий клуб идёт на спад, и не просто на спад, а вниз. Спартак системно имеет хронический неправильный результат. И с этим нужно срочно что-то делать. Потому что выходят в высшую лигу такие команды, как Динамо Махачкала, как Балтика Калининград и Спартак с ними мучается, Спартак не знает что с ними делать. В конце концов с таким управлением может наступить тот день, когда Спартак окажется ниже всех этих команд. После чемпионства с Квинси Промесом ничего у Спартака толком не меняется. А если и меняется, то скорее для витрины. На дистанции эта команда уже несколько лет не имеет право носить статус топ клуба России.
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