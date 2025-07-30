Пятибратов: «Спартак» был неуправляемым в матче с «Балтикой»

Экс-тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов проанализировал разгромное поражение «Спартака» от «Балтики» (0:3) во 2-м туре РПЛ.

– «Спартак» – «Балтика», что можете сказать с учетом всего, что там было?

– Не вижу работы Станковича, это в первую очередь, не вижу прогресса команды при нем. Концовка прошлого чемпионата была смазана. Клуб, который тратит огромные деньги, должен претендовать на чемпионство. А там и близко не было.

Сейчас вот эта ситуация, когда от него требовался решительный выбор. Я хорошо отношусь к Заболотному. Но как может не играть Угальде, который объективно сильнее и разнообразнее?

При этом я понимаю, как он думал – «Балтика» будет прессинговать, а мы за счет длинных передач это преодолеем. Но, послушайте, это мы говорим о «Балтике», при всем к ней уважении, которая только вышла в Премьер-лигу.

И если она заставляет тренера топ-клуба менять свою стилистику, это очень плохо. Как можно при Барко, Умярове, Мартинсе выходить в атаку через длинную передачу...

– Но там удаление на 7-й минуте.

– И что? За счет стеночек, взаимодействия все равно должны были найти свою игру. Потом я не понимаю позицию Литвинова. Хорошо, у вас удалили игрока, что дальше происходит? Ты, я имею в виду Станковича, должен быстро перестроить его.

Команда, где два игрока стоят больше, чем весь состав «Балтики», должна спокойно с этим справляться за счет индивидуального мастерства и грамотных перестроений. Но она была просто неуправляема.

– А что можно сделать, когда осталось уже восемь полевых?

– У меня не было такого случая. Но у Хлусевича был шанс при 0:1 забить. Там стал перебирать ногу. Шансы есть всегда. Опять-таки от тренера все зависит.