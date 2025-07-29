Только 1 клуб РПЛ второй тур подряд обратился в комиссию РФС по судейству

Только «Спартак» среди клубов РПЛ обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС по итогам 2-го тура чемпионата России.
Красно-белые попросили рассмотреть два эпизода домашней игры с «Балтикой» (0:3): удаление нападающего Антона Заболотного на 11-й минуте и вторая желтая карточка вингеру Маркиньосу на 58-й.
- Главным судьей матча был Сергей Карасев.
- Также эпизод с красной карточкой должен рассмотреть КДК.
- По итогам 1-го тура РПЛ в ЭСК обращались «Спартак» и «Динамо Мх».
Источник: «РБ Спорт»